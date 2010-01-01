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*The New Black*



26 ноя 2017 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

23 янв 2017 : 		 Рассказ о юбилейном концерте THE NEW BLACK

8 янв 2017 : 		 Акустика от THE NEW BLACK

28 мар 2016 : 		 Новый барабанщик THE NEW BLACK

21 мар 2016 : 		 Видео с текстом от THE NEW BLACK

17 янв 2016 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

3 янв 2016 : 		 Фрагмент новых песен THE NEW BLACK

28 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE NEW BLACK

20 ноя 2015 : 		 THE NEW BLACK завершили работу над альбомом

2 окт 2015 : 		 THE NEW BLACK нашли продюсера

31 янв 2014 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

16 мар 2013 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

2 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE NEW BLACK

22 фев 2013 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

13 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома THE NEW BLACK

3 фев 2013 : 		 Новый альбом THE NEW BLACK выйдет в марте

4 янв 2013 : 		 JACOB HANSEN будет сводить новый альбом THE NEW BLACK

13 ноя 2012 : 		 THE NEW BLACK начали запись

22 янв 2012 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

16 янв 2011 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

12 янв 2011 : 		 Новая песня THE NEW BLACK

27 ноя 2010 : 		 Обложка нового альбома THE NEW BLACK

22 ноя 2010 : 		 Новая песня THE NEW BLACK

22 окт 2010 : 		 Название и дата выхода THE NEW BLACK

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|||| 26 ноя 2017

Новое видео THE NEW BLACK

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"Dead In The Water", новое видео группы THE NEW BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Monster's Life", выпущенного в прошлом году.

THE NEW BLACK Premier "Dead In The Water" Music Video





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