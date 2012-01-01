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30 ноя 2017
BEASTO BLANCO выпустят концертный альбом в январе
Группа BEASTO BLANCO, в состав которой входит басист ALICE COOPER Chuck Garric, 19 января выпустит на Rat Pak Records концертный альбом "Live From Berlin", записанный в ходе тура 2016 года Böhse Onkelz в Германии. В релиз вошли песни как из дебютной работы "Live Fast Die Loud" (2013), так и из второго диска — "Beasto Blanco".
Трек-лист:
"Il Nostro Spirito"/"Beasto Blanco"
"Freak"
"Motor Queen"/Drum Solo
"Grind"
"Machine Girl"
"Death Rattle"
"Honey"
"Feed My Frankenstein"
"Sadhana"/"Breakdown"
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