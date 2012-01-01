30 ноя 2017



BEASTO BLANCO выпустят концертный альбом в январе Группа BEASTO BLANCO, в состав которой входит басист ALICE COOPER Chuck Garric, 19 января выпустит на Rat Pak Records концертный альбом "Live From Berlin", записанный в ходе тура 2016 года Böhse Onkelz в Германии. В релиз вошли песни как из дебютной работы "Live Fast Die Loud" (2013), так и из второго диска — "Beasto Blanco".



Трек-лист:



"Il Nostro Spirito"/"Beasto Blanco"

"Freak"

"Motor Queen"/Drum Solo

"Grind"

"Machine Girl"

"Death Rattle"

"Honey"

"Feed My Frankenstein"

"Sadhana"/"Breakdown"











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