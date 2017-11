26 ноя 2017



Новый кавер от WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER "Mans not hot", новый кавер от группы WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER, доступен для прослушивания ниже. Это металкор-версия на песню рэп/хип-хоп-звезды Big Shaq.







