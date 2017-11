сегодня



GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом Gene Simmons клянётся, что больше никогда не будет работать с Vinnie Vincent'ом, потому что ему не нужны «лузеры». В 1982 году Vincent заменил гитариста Ace Frehley и два года играл в составе KISS. Он со скандалом покинул группу, позднее обвинив бывших коллег в присваивании его доли выплат от альбома 1983 года "Lick It Up" (и, к слову, процесс проиграл). Тем не менее, Vincent должен появиться в январе будущего года на мероприятии Kiss Expo в Атланте и раздать автографы на VIP Meet & Greet.



В интервью изданию The Aquarian Weekly Gene заявил, что «Безусловно, Vinnie — очень одарённый музыкант. Все люди периодически переживают жизненные проблемы, так не бывает, чтобы всё было в полном порядке. Я всегда был поклонником его таланта. Пусть идёт с Богом! Будет счастлив, радуется жизни. Но мне больше этой чернухи не надо. Я стараюсь быть на позитиве. Мы прекрасно сосуществуем с Eric'ом [Singer'ом] и Tommy [Thayer'ом]. Всё делается вовремя, никто не приходит с дерьмом типа "собака съела мою домашку".



Если ты злоупотребляешь наркотой и выпивкой, у тебя всегда виноват кто-то другой. Ты всегда жертва. Меня это достало. Мне не нужны подобные лузеры рядом. Будь это музыканты или обычные люди. Если кто-то из тех, кто работает со мной и в других сферах, выпивает, он идёт лесом. Самое интересное, что им самим всё равно. Такие люди просто делают то, что они хотят».







+4 -0



( 2 )





просмотров: 665