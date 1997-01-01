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GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте В новом интервью для The Aquarian Weekly Gene Simmons рассказал о своих планах по поводу Gene Simmons Band, с которой сейчас находится в мировом турне. Журналист поинтересовался, планируется ли создание нового материала, и вот что ответил музыкант:



«Я ещё совершенно не думал об этом. Проект стартовал только в январе этого года. Было немало устных договоренностей, и мне хотелось понять, что из этого получится. Я быстренько собрал коллектив, в него вошли великолепные музыканты из Нэшвилла. Всё получилось довольно спонтанно. Довольно скоро мы уже отправились не только по городам Америки, но и в Японию, затем в Боливию. А потом в Мексику и Южную Америку. Если зайти на мой официальный сайт, вы увидите, что расписание тура довольно плотное. Когда появляется окошко в расписании KISS, я ставлю даты под свою группу Gene Simmons Band. Она не работает по каким-то жёстким правилам, просто я так развлекаюсь. Мне так весело, что вот-вот штаны потеряю».





























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