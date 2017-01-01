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Blacknova







30 ноя 2017 : Бывшие участники TRIVIUM основали новую группу



30 ноя 2017



Бывшие участники TRIVIUM основали новую группу Бывшие участники TRIVIUM Travis Smith и Brent Young объединили усилия в новой рок-группе, получившей название BLACKNOVA. Новый коллектив сочиняет и записывает свой дебютный ЕР, выход которого запланирован на весну 2018 года. Стиль BLACKNOVA можно охарактеризовать как смесь хард-рока, хэви-металла, прог-рока и грув-рока. Группы, повлиявшие на стиль коллектива: DREAM THEATER, ERRA, SEVENDUST, TOOL, MACHINE HEAD, SHINEDOWN, GUNS N' ROSES, METALLICA, IRON MAIDEN и MEGADETH.



Состав группы:



Rob Adams — гитара, бэк-вокал;

Travis Smith — барабаны;

Brent Young — ведущий вокал, бас-гитара.















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