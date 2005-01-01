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*Leaves' Eyes*



28 ноя 2017 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет зимой

4 окт 2017 : 		 LEAVES' EYES из студии

5 сен 2017 : 		 LEAVES' EYES работают с LONDON VOICES

1 мар 2017 : 		 LEAVES' EYES работают над демо

24 ноя 2016 : 		 Лидер LEAVES' EYES: «Мы не планировали выносить сор из избы»

13 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LEAVES' EYES

14 окт 2016 : 		 Видео с текстом LEAVES' EYES

6 окт 2016 : 		 Тизер нового EP LEAVES' EYES

5 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР LEAVES' EYES

15 авг 2016 : 		 LEAVES' EYES завершают работу над ЕР

19 июн 2016 : 		 Видео с выступления LEAVES' EYES

10 май 2016 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

8 май 2016 : 		 Тизер нового видео LEAVES' EYES

1 май 2016 : 		 Видео с концерта LEAVES' EYES с новой вокалисткой

30 апр 2016 : 		 Видео с концерта LEAVES' EYES с новой вокалисткой

21 апр 2016 : 		 Видео с первого концерта LEAVES' EYES с новой вокалисткой

20 апр 2016 : 		 LEAVES' EYES выложили доказательства своей правоты в сеть

19 апр 2016 : 		 Отец LIV KRISTINE утверждает, что его дочь выгнал из LEAVES' EYES неверный муж

19 апр 2016 : 		 LIV KRISTINE о своей замене в LEAVES' EYES: «Не могу поверить, что это происходило у меня за спиной»

18 апр 2016 : 		 LEAVES' EYES дали первый концерт с новой вокалисткой

16 апр 2016 : 		 LEAVES' EYES сменили вокалистку

17 сен 2015 : 		 Видео с текстом от LEAVES' EYES

29 авг 2015 : 		 Клавишник KAMELOT на новом альбоме LEAVES' EYES

28 авг 2015 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

13 авг 2015 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

14 июн 2015 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет в сентябре

20 мар 2015 : 		 LEAVES' EYES на AFM RECORDS

11 мар 2015 : 		 LEAVES' EYES записывают новый материал

18 янв 2015 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

14 дек 2013 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES о таракане в корсете и не только

9 ноя 2013 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

4 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома LEAVES' EYES

2 ноя 2013 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

16 окт 2013 : 		 Семплы новых песен LEAVES' EYES

17 сен 2013 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет в ноябре

27 авг 2013 : 		 Обложка нового альбома LEAVES' EYES

10 май 2013 : 		 LEAVES' EYES завершили запись

29 мар 2013 : 		 LEAVES' EYES записали кавер-версию DEPECHE MODE

8 янв 2013 : 		 Название нового альбома LEAVES' EYES

25 июн 2012 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES споёт вместе с FIREWIND во время предстоящего европейского тура

17 фев 2012 : 		 Из LEAVES' EYES ушёл барабанщик, ему найдена замена

29 ноя 2011 : 		 LEAVES' EYES выпустят цифровой ЕР

28 сен 2011 : 		 Басист J.B. VAN DER WAL в LEAVES' EYES, ATROCITY

27 авг 2011 : 		 LEAVES' EYES “шокированы и возмущены” конфликтом с полицией на Summer Breeze Open Air

23 июл 2011 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES о событиях в Норвегии

24 май 2011 : 		 Видео с акустики LEAVES' EYES

19 май 2011 : 		 LEAVES' EYES о туре

11 апр 2011 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

11 апр 2011 : 		 Семпл новой песни LEAVES' EYES

4 апр 2011 : 		 Семпл новой песни LEAVES' EYES

1 апр 2011 : 		 Трейлер к новому альбому LEAVES' EYES

28 мар 2011 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

9 мар 2011 : 		 Детали изданий нового альбома LEAVES' EYES

24 фев 2011 : 		 Трек-лист нового альбома LEAVES' EYES

21 фев 2011 : 		 LEAVES' EYES представили альбом прессе

16 янв 2011 : 		 Название и обложка нового альбома LEAVES' EYES

12 дек 2010 : 		 LEAVES' EYES о новом альбоме

27 ноя 2010 : 		 Индийские власти отменили концерт LEAVES' EYES

27 окт 2010 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет весной

18 окт 2010 : 		 Liv Kristine стала первой в марафоне

16 окт 2010 : 		 Потери в составе LEAVES' EYES

13 сен 2010 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES получила приглашение от THEATRE OF TRAGEDY на один концерт

1 сен 2010 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

20 июл 2010 : 		 Гитарист LEAVES' EYES записывает свои партии

13 июл 2010 : 		 LEAVES' EYES начали запись альбома

28 май 2010 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

23 апр 2010 : 		 Специальное издание LEAVES' EYES выйдет в мае

28 мар 2010 : 		 LEAVES' EYES сменили ударника

24 мар 2010 : 		 Специальное издание последнего альбома LEAVES' EYES

8 ноя 2009 : 		 LEAVES' EYES взяли Oliver'a Holzwarth'a

26 окт 2009 : 		 LEAVES' EYES получили награду на MFVF

30 авг 2009 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

24 авг 2009 : 		 Доступны семплы нового альбома LEAVES' EYES

5 авг 2009 : 		 LEAVES' EYES выпустят новый альбом с моделью драккара

28 июл 2009 : 		 Аудиосемпл нового миньона LEAVES' EYES

23 июл 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома LEAVES' EYES

7 июл 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LEAVES' EYES

22 июн 2009 : 		 Опубликован трек-лист миньона LEAVES' EYES

22 фев 2009 : 		 Два трека с нового концертного диска LEAVES' EYES

23 янв 2009 : 		 Трек-лист нового DVD LEAVES' EYES

24 дек 2008 : 		 Доступна обложка DVD LEAVES' EYES

22 дек 2008 : 		 Подробности DVD от LEAVES' EYES

26 фев 2008 : 		 LEAVES' EYES выступят на Wacken Open Air на корабле викингов

21 ноя 2007 : 		 Из LEAVES' EYES ушли басист и ударник

18 окт 2007 : 		 LEAVES' EYES: последние приготовления для съемок DVD

4 май 2007 : 		 Новости от LEAVES' EYES

14 апр 2007 : 		 LEAVES' EYES снимут выступление на Metal Female Voices Fest для нового DVD

12 янв 2007 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES подводит итоги прошедшего года

19 окт 2006 : 		 LEAVES' EYES выпустят DVD

10 июн 2006 : 		 Опубликован видеоклип LEAVES' EYES "Legend Land"

5 апр 2006 : 		 LEAVES' EYES: Обложка "Legend Land" в сети

10 мар 2006 : 		 LEAVES’ EYES записали мини-альбом ‘Legend Land'

30 ноя 2005 : 		 LIV KRISTINE (LEAVES' EYES) сняла свой первый видео-клип

3 ноя 2005 : 		 LEAVES' EYES просят прощения

6 май 2005 : 		 LEAVES' EYES выложили новый видеоклип

18 апр 2005 : 		 LEAVES' EYES готовят к релизу EP

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Новое видео LEAVES' EYES

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“Sign Of The Dragonhead”, новое видео LEAVES' EYES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 12 января на AFM Records. Режиссёром клипа выступил Rainer “Zipp” Fränzen (также Orden Ogan).




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Fixxxer
28 ноя 2017, 10:52		У них срач с Лив Критстин закончился?


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