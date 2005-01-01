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Новое видео LEAVES' EYES “Sign Of The Dragonhead”, новое видео LEAVES' EYES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 12 января на AFM Records. Режиссёром клипа выступил Rainer “Zipp” Fränzen (также Orden Ogan).







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