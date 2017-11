сегодня



Гитариста AC/DC похоронили в Сиднее Похороны гитариста AC/DC Малкольма Янга состоялись в Сиднее (Австралия) 28 ноября. Он скончался 18 ноября в возрасте 64 лет в результате деменции и проблем со здоровьем.



Сотни людей собрались в сиднейском Кафедральном соборе Святой Марии на службу, включая Angus'a Young'a, бывшего барабанщика AC/DC Phil'a Rudd'a и бывшего басиста группы, Mark'a Evans'a. Кроме того, на церемонии прощания присутствовали Angry Anderson из ROSE TATTOO, концертный промоутер Michael Chugg и гендиректор Sony Music Denis Handlin.



Панегирики прочитали Bradley Horsburgh и David Albert, который назвал Янга «тихим, скромным и сдержанным человеком», как сообщает ABC. Семья Albert'a вела дела AC/DC более четырёх десятилетий.



Одна из гитар Малкольма Янга была также доставлена в церковь на службу. Медиаторы с датой рождения и смерти Янга были разданы вместе с официальными программами похорон.



После службы ансамбль волынщиков исполнил попурри, когда похоронная процессия покинула церковь, включая гитарное соло из песен AC/DC "It's A Long Way To The Top", а также "Waltzing Matilda" и "Road To Gundagai"».



