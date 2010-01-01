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Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi заявил, что его злокачественное образование всё ещё в стадии ремиссии — шесть лет назад у него дианостировали начальную стадию лимфомы.



В интервью для Guitar World Iommi сказал: «в плане здоровья, как мне кажется, сейчас всё в порядке. У меня наблюдается ремиссия. Я продолжаю делать анализы каждые шесть недель, и так как я не гастролирую, мне легче этим заниматься. Врачей беспокоили перелёты, которые я совершал, потому что они плохо сказываются на крови. Помимо прочего, я правильно питаюсь... Хотя иногда ем вредную еду. [Смеётся]».







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