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Съёмка исполнения барабанных партий барабанщиком SLAYER Съёмку того, как барабанщик SLAYER Paul Bostaph исполняет композицию "Born Of Fire" во время концерта, состоявшегося 21 июля в St. Augustine Amphitheatre, можно увидеть ниже.















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