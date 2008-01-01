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Видеонарезка из североамериканского тура BLAZE BAYLEY 23-минутную видеонарезку из североамериканского тура BLAZE'а BAYLEY можно увижеть ниже. Съёмкой и обработкой видео занимался Nicolas Houbre.















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