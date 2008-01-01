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*Blaze Bayley*



28 ноя 2017 : 		 Видеонарезка из североамериканского тура BLAZE BAYLEY

13 ноя 2017 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной

3 окт 2017 : 		 BLAZE BAYLEY в акустике

22 сен 2017 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

26 авг 2017 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

22 авг 2017 : 		 BLAZE BAYLEY планирует выпуск DVD

23 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления BLAZE BAYLEY

31 май 2017 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной

14 май 2017 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

3 апр 2017 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я совершенно независим!»

27 мар 2017 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

10 фев 2017 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

5 янв 2017 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной

3 дек 2016 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

12 сен 2016 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

1 авг 2016 : 		 BLAZE BAYLEY о туре

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

20 июн 2016 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

19 июн 2016 : 		 BLAZE BAYLEY собрался "продвигать" свою идею спеть с другими вокалистами IRON MAIDEN

9 июн 2016 : 		 BLAZE BAYLEY хотел бы спеть с другими вокалистами IRON MAIDEN на специальном концерте

4 апр 2016 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY станет первой частью трилогии

4 апр 2016 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

26 мар 2016 : 		 BLAZE BAYLEY в акустике

29 фев 2016 : 		 BLAZE BAYLEY: "Мне нравится исполнять песни IRON MAIDEN"

25 фев 2016 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

9 янв 2016 : 		 Трейлер нового альбома BLAZE BAYLEY

25 дек 2015 : 		 Обложка нового альбома BLAZE BAYLEY

14 дек 2015 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в марте

11 окт 2015 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

31 авг 2015 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я нашёл себя в IRON MAIDEN»

14 июн 2015 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

1 июн 2015 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

21 май 2015 : 		 В кухне с BLAZE

22 апр 2015 : 		 BLAZE BAYLEY в акустике

19 апр 2015 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

10 мар 2015 : 		 BLAZE BAYLEY, JOHN MOYER, BOBBY JARZOMBEK исполнили IRON MAIDEN

27 фев 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к BLAZE

14 янв 2015 : 		 BLAZE BAYLEY в акустике

30 дек 2014 : 		 BLAZE BAYLEY записал Рождественнскую песню

30 ноя 2014 : 		 BLAZE BAYLEY готовит идеи для нового альбома

20 ноя 2014 : 		 BLAZE BAYLEY: «Многие ненавидели меня, когда я был участником IRON MAIDEN"

9 ноя 2014 : 		 BLAZE BAYLEY "с грустью вспоминает" о невышедшем альбоме IRON MAIDEN со своим участием

3 окт 2014 : 		 Вышел новый DVD BLAZE BAYLEY

11 сен 2014 : 		 BLAZE BAYLEY в гостях у Steve'a Foglia

31 июл 2014 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сейчас люди смотрят на моё участие в IRON MAIDEN с другого ракурса»

25 мар 2014 : 		 Видео всего выступления BLAZE BAYLEY

13 янв 2014 : 		 BLAZE BAYLEY: акустическое исполнение IRON MAIDEN

4 янв 2014 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

26 дек 2013 : 		 Рождественский трек BLAZE BAYLEY

22 дек 2013 : 		 BLAZE BAYLEY: видео из бразильского тура

24 ноя 2013 : 		 PAUL DI'ANNO, BLAZE BAYLEY исполнили классику IRON MAIDEN

2 окт 2013 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

4 авг 2013 : 		 Обложка нового релиза BLAZE BAYLEY

27 июл 2013 : 		 Трек-лист компиляции BLAZE BAYLEY

24 июл 2013 : 		 Сборник BLAZE BAYLEY выйдет с двумя новыми песнями

22 май 2013 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает юбилейный буклет

20 мар 2013 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит сборник лучшего

7 фев 2013 : 		 BLAZE BAYLEY & THOMAS ZWIJSEN: Новое видео

7 фев 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BLAZE BAYLEY

3 янв 2013 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

19 дек 2012 : 		 BLAZE BAYLEY в проекте Zombie Bootcamp

18 дек 2012 : 		 ЕР BLAZE BAYLEY, THOMAS ZWIJSEN выйдет в феврале

2 дек 2012 : 		 BLAZE BAYLEY, THOMAS ZWIJSEN завершили работу над EP "Russian Holiday"

1 дек 2012 : 		 BLAZE BAYLEY на дебюте VESSEL

14 окт 2012 : 		 BLAZE BAYLEY и CHRIS DECLERCQ: новая песня

8 окт 2012 : 		 Видео полного концерта BLAZE BAYLEY

2 сен 2012 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

1 сен 2012 : 		 BLAZE BAYLEY запишет "классический" ЕР с THOMAS'ом ZWIJSEN'ом

30 июл 2012 : 		 BLAZE BAYLEY исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

28 июл 2012 : 		 BLAZE BAYLEY исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

27 июл 2012 : 		 BLAZE BAYLEY исполнил кавер-версии IRON MAIDEN

25 июл 2012 : 		 BLAZE BAYLEY исполнил кавер IRON MAIDEN

23 июл 2012 : 		 BLAZE BAYLEY исполнил кавер IRON MAIDEN

4 июл 2012 : 		 А капелла от BLAZE BAYLEY

19 май 2012 : 		 Видео с выступелния BLAZE BAYLEY

19 мар 2012 : 		 Новая песня BLAZE

22 фев 2012 : 		 Фрагмент нового трека BLAZE BAYLEY

6 фев 2012 : 		 BLAZE BAYLEY исполнил классику IRON MAIDEN

13 янв 2012 : 		 BLAZE BAYLEY воспользуется услугами басиста NEURASTHENIA

28 дек 2011 : 		 BLAZE BAYLEY - самоназванный 'King Of Metal'

18 сен 2011 : 		 Видео с акустического выступления BLAZE BAYLEY

27 авг 2011 : 		 BLAZE BAYLEY запишет бельгийское шоу для DVD

28 май 2011 : 		 Видео с выступления BLAZE

16 май 2011 : 		 BLAZE BAYLEY лишился волос

3 апр 2011 : 		 BLAZE BAYLEY: И остался только один

3 апр 2011 : 		 Бывшие музыканты BLAZE BAYLEY раскрыли "истинные причины" распада группы

31 мар 2011 : 		 BLAZE BAYLEY расстался с группой

9 дек 2010 : 		 Альбом BLAZE выйдет на виниле

3 июн 2010 : 		 BLAZE BAYLEY и TERRA INC. устроили джем-сейшен

22 май 2010 : 		 Новый ударник в BLAZE BAYLEY

20 май 2010 : 		 BLAZE BAYLEY расстался с барабанщиком

19 май 2010 : 		 BLAZE BAYLEY о смерти DIO

20 апр 2010 : 		 Концерт BLAZE'а BAYLEY опубликован в сети

8 янв 2010 : 		 Семпл новой песни BLAZE BAYLEY

31 дек 2009 : 		 Новая песня BLAZE BAYLEY

2 дек 2009 : 		 На группу BLAZE'а BAYLEY совершено нападение в Греции

2 дек 2009 : 		 BLAZE BAYLEY исполнил новую песню на TV

21 ноя 2009 : 		 BLAZE завершил запись вокала

3 ноя 2009 : 		 Обложка и название альбома BLAZE'a BAYLEY

4 сен 2009 : 		 BLAZE BAYLEY готов к студийной работе

10 июн 2009 : 		 Вышел концертный альбом BLAZE'a

24 фев 2009 : 		 Объявлено название нового DVD BLAZE'a BAYLEY

18 окт 2008 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый DVD

29 сен 2008 : 		 Скончалась жена вокалиста BLAZE BAYLEY

28 июл 2008 : 		 Жена BLAZE’а BAYLEY в коме, “которая может продлиться дни, недели или месяцы”

13 июл 2008 : 		 Жена BLAZE'a BAYLEY в критическом состоянии

14 май 2008 : 		 BLAZE завершил работу над новым альбомом

21 апр 2008 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLAZE'a

13 апр 2008 : 		 Подробности о новом альбоме BLAZE'а BAYLEY

19 мар 2008 : 		 BLAZE BAYLEY: концертное видео новой песни в сети

13 мар 2008 : 		 BLAZE BAYLEY: обьявлено название нового альбома

20 янв 2008 : 		 BLAZE BAYLEY открыли студийный дневник

7 янв 2008 : 		 "Best Of" от BLAZE BAYLEY

17 ноя 2007 : 		 BLAZE BAYLEY: новый альбом выйдет весной

13 июл 2007 : 		 BLAZE: DVD выйдет в начале августа

9 июл 2007 : 		 BLAZE BAYLEY объявил о поисках ударника

1 июн 2007 : 		 BLAZE BAYLEY расстался с менеджером и ударником

27 май 2007 : 		 Детали концертного DVD Blaze'a BAYLEY

24 апр 2007 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый диск в октябре

15 янв 2007 : 		 Все музыканты BLAZE ушли из группы

28 май 2006 : 		 Новый альбом BLAZE появится в 2007 году

8 сен 2005 : 		 BLAZE: новый диск должен выйти в мае 2006 года

28 июл 2005 : 		 BLAZE : пополнение состава

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Видеонарезка из североамериканского тура BLAZE BAYLEY

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23-минутную видеонарезку из североамериканского тура BLAZE'а BAYLEY можно увижеть ниже. Съёмкой и обработкой видео занимался Nicolas Houbre.

BLAZE BAYLEY: Video Recap Of North American Tour






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