сегодня



Новое видео EDENBRIDGE Австрийские симфо-металлисты EDENBRIDGE 29 ноября выпустят свой новый концертный альбом "Live Momentum". Тираж альбома составит 1 000 копий по всему миру, а заказать его можно будет только на сайте группы.



Трек-лист:



01. The Force Within (Intro)

02. Mystic River

03. Alight A New Tomorrow

04. Skyline's End

05. Shiantara

06. The Moment Is Now

07. Return To Grace

08. Star-Crossed Dreamer

09. The Die Is Not Cast

10. Remember Me

11. The Invisible Force

12. Solitaire

13. The Greatest Gift Of All/The Bonding

14. Higher



Официальное видео на песню "The Die Is Not Cast" можно увидеть ниже.















+0 -1









просмотров: 151