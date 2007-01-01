Новое видео EDENBRIDGE

Австрийские симфо-металлисты EDENBRIDGE 29 ноября выпустят свой новый концертный альбом "Live Momentum". Тираж альбома составит 1 000 копий по всему миру, а заказать его можно будет только на сайте группы.
Трек-лист:
01. The Force Within (Intro)
02. Mystic River
03. Alight A New Tomorrow
04. Skyline's End
05. Shiantara
06. The Moment Is Now
07. Return To Grace
08. Star-Crossed Dreamer
09. The Die Is Not Cast
10. Remember Me
11. The Invisible Force
12. Solitaire
13. The Greatest Gift Of All/The Bonding
14. Higher
Официальное видео на песню "The Die Is Not Cast" можно увидеть ниже.
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