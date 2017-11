сегодня



Новый альбом BLACK FAST будет продюсировать Erik Rutan Американская группа BLACK FAST на этой неделе отправится в студию Mana (St. Petersburg, Florida) вместе с известным продюсером и музыкантом Erik'ом Rutan'ом (Hate Eternal, Six Feet Under, Goatwhore и Cannibal Corpse), чтобы начать работу над новым полноформатным альбомом для Entertainment One (eOne).







