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Новый альбом BLACK FAST будет продюсировать Erik Rutan
Американская группа BLACK FAST на этой неделе отправится в студию Mana (St. Petersburg, Florida) вместе с известным продюсером и музыкантом Erik'ом Rutan'ом (Hate Eternal, Six Feet Under, Goatwhore и Cannibal Corpse), чтобы начать работу над новым полноформатным альбомом для Entertainment One (eOne). |
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