Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Малькольм Янг (AC/DC) [49]
*Новая песня MACHINE HEAD [23]
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [22]
*BILL WARD попал в больницу [17]
*Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой» [15]
*
[= ||| все новости группы



*Black Fast*



28 ноя 2017 : 		 Новый альбом BLACK FAST будет продюсировать Erik Rutan

29 апр 2017 : 		 BLACK FAST опубликовали кавер на THIN LIZZY

16 фев 2016 : 		 Видео с текстом от BLACK FAST

6 окт 2015 : 		 Новое видео BLACK FAST

4 авг 2015 : 		 Новое видео BLACK FAST

30 июл 2015 : 		 Новая песня BLACK FAST

10 июн 2015 : 		 Новая песня BLACK FAST

27 май 2015 : 		 Новый альбом BLACK FAST выйдет в августе

27 янв 2015 : 		 Дебют BLACK FAST выйдет в 2015

| - |
|||| сегодня

Новый альбом BLACK FAST будет продюсировать Erik Rutan

*
zoom
*
* *
Американская группа BLACK FAST на этой неделе отправится в студию Mana (St. Petersburg, Florida) вместе с известным продюсером и музыкантом Erik'ом Rutan'ом (Hate Eternal, Six Feet Under, Goatwhore и Cannibal Corpse), чтобы начать работу над новым полноформатным альбомом для Entertainment One (eOne).

BLACK FAST вЂ“ New Album To Be Produced By Eric Rutan



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 93

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Cradle Of Filth Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом