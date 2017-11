сегодня



Новый концертный альбом DREAM THEATER Продюсер/звукоинженер Richard Chycki опубликовал следующее сообщение:



«Занимался сведением концертного шоу DREAM THEATER в Budokan в честь празднования юбилея альбома "Images, Words & Beyond"».



Концерт состоялся 17 сентября 2017 года в зале Budokan (Токио, Япония). Более подробная информация будет обнародована в ближайшее время.



Трек-лист:



Disc 1

"Opening (The Colonel)"

"The Dark Eternal Night"

"The Bigger Picture"

"Hell's Kitchen"

"The Gift of Music"

"Our New World"

"Portrait of Tracy" (John Myung solo)

"As I Am"

"Breaking All Illusions"



Disc 2

"Pull Me Under"

"Another Day"

"Take the Time" (extended outro with John Petrucci guitar solo)

"Surrounded"

"Metropolis Pt. 1" (with Mike Mangini drum solo)

"Under a Glass Moon" 08.

"Wait for Sleep" (with extended keyboard intro)

"Learning to Live"



Disc 3

"A Change of Seasons"











+1 -1



( 6 )





просмотров: 810