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SLASH продал свой дом за $8,7 млн Как сообщает TMZ, гитарист GUNS N' ROSES Slash продал свой особняк в Mulholland Estates, охраняемом районе в Beverly Hills, рэперу Big'у Sean'у за $8,7 млн.



Slash выставил дом на продажу в июне 2015 года за $10,995 млн, но в апреле снизил цену до $10,495 млн, а в августе этот особняк продавался уже за $9,499 млн.



Изначально он приобрёл этот дом в 2009 году за $7,3 млн.







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