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Басист MEGADETH возродит COMBAT RECORDS EMP Label Group,лейбл басиста MEGADETH David'a Ellefson'a, объявил о возобновлении деятельности Combat Records, в свое время давший старт карьере самих MEGADETH. На лейбле планируется выпуск не только записей классических трэшеров и металлистов, но и молодых дарований. Предварительно намечено, что первым релизом станет новая работа RAVEN, лимитированный би-сайд сборник от HELSTAR, а также новые работы DEAD BY WEDNESDAY и WRATH.















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