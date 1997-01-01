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Музыканты DOKKEN и WARRANT в SUPER STROKE Три участника классического состава DOKKEN, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason основали новую группу SUPER STROKE, дебютный альбом которой будет выпущен в конце 2018 года.



В интервью Glide Magazine, бывший басист DOKKEN Jeff Pilson, также играющий с FOREIGNER вот уже как тринадцать лет, рассказал:



«У меня есть проект, о котором скоро будет объявлено, в котором также участвуют George Lynch, Mick Brown и Robert Mason и который называется SUPER STROKE. Мы ничего не будет делать до следующего года, однако у нас уже огромное количество материала, который просто замечательный. И я очень горжусь тем, что у нас есть».



Относительно звучания нового проекта, Jeff ответил: «Определенно есть что-то от DOKKEN, немного прямолинейности LYNCH MOB. Не сильно прогрессивно, более музыкально. George просто прекрасен. Некоторые из песен эпичны в своей музыкальности, но прекрасен не только George, хороши все. И Robert... он замечательный вокалист. Сейчас он поет в WARRANT и был вторым вокалистом в LYNCH MOB. Так что у нас много переплетений. Так что я занят вот этим проектом».







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