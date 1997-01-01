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*Super Stroke*



10 дек 2017 : 		 Музыканты DOKKEN и WARRANT в SUPER STROKE

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Музыканты DOKKEN и WARRANT в SUPER STROKE

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Три участника классического состава DOKKEN, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason основали новую группу SUPER STROKE, дебютный альбом которой будет выпущен в конце 2018 года.

В интервью Glide Magazine, бывший басист DOKKEN Jeff Pilson, также играющий с FOREIGNER вот уже как тринадцать лет, рассказал:

«У меня есть проект, о котором скоро будет объявлено, в котором также участвуют George Lynch, Mick Brown и Robert Mason и который называется SUPER STROKE. Мы ничего не будет делать до следующего года, однако у нас уже огромное количество материала, который просто замечательный. И я очень горжусь тем, что у нас есть».

Относительно звучания нового проекта, Jeff ответил: «Определенно есть что-то от DOKKEN, немного прямолинейности LYNCH MOB. Не сильно прогрессивно, более музыкально. George просто прекрасен. Некоторые из песен эпичны в своей музыкальности, но прекрасен не только George, хороши все. И Robert... он замечательный вокалист. Сейчас он поет в WARRANT и был вторым вокалистом в LYNCH MOB. Так что у нас много переплетений. Так что я занят вот этим проектом».

DOKKEN's GEORGE LYNCH, JEFF PILSON, MICK BROWN Join Forces With WARRANT's ROBERT MASON In SUPER STROKE



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Benji Marshall
10 дек 2017, 19:22		было бы здорово услышать материал в духе классического Dokken


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