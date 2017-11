сегодня



Премьер-министр Дании удивил президента Индонезии, вручив ему бокс-сет METALLICA Премьер-министр Lars Løkke Rasmussen подарил индонезийскому президенту Joko "Jokowi" Widodo подписанный бокс-сет третьего альбома METALLICA "Master Of Puppets" во время государственного визита во вторник, 28 ноября, в Богорском дворце в Индонезии. В ответ Jokowi вручил Rasmussen'у ренконг (традиционный кинжал из провинции Ачех), об этом сообщает The Jakarta Post.



«Премьер-министр Rasmussen в курсе, какую музыку я люблю», — сказал Jokowi о расширенном переизданим "Masters Of Puppets", которое вышло в этом месяце.















