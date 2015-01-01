Новый участник NORDJEVEL

NORDJEVEL объявили о том, что новым гитаристом группы стал Valla из Vredehammer.
«Мы очень рады, что Valla теперь с нами. Его гитарные навыки и способности по созданию песен хорошо известны всем и каждому и смогут привнести в наше творчество новое измерение. Мысль о том, что над новым альбомом мы будет работать с музыкантом такого уровня, нереально повышает настрой каждого из участников и мы с нетерпением ждем, что сможет принести для нас новый этап карьеры!»
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