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*Nordjevel*



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22 сен 2015 : 		 NORDJEVEL на Osmose Productions

30 июн 2015 : 		 Новая песня NORDJEVEL

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|||| 9 дек 2017

Новый участник NORDJEVEL

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NORDJEVEL объявили о том, что новым гитаристом группы стал Valla из Vredehammer.

«Мы очень рады, что Valla теперь с нами. Его гитарные навыки и способности по созданию песен хорошо известны всем и каждому и смогут привнести в наше творчество новое измерение. Мысль о том, что над новым альбомом мы будет работать с музыкантом такого уровня, нереально повышает настрой каждого из участников и мы с нетерпением ждем, что сможет принести для нас новый этап карьеры!»

NORDJEVEL Announce New Addition To The Band; Begin Work On Sophomore Album




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