GENOCIDE PACT выпустят новый альбом в феврале GENOCIDE PACT запланировали на 2 февраля выпуск своего второго альбома, получившего название "Order Of Torment". Это дебютный релиз группы на Relapse.



Альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом виде.



Трек-лист:



"Conquered And Disposed"

"Decimation Grid"

"Spawn Of Suffering"

"Pain Reprisal"

"Ascendancy Absolved"

"Structural Dissolution"

"Authoritarian Impulse"

"Blood Rejection"











