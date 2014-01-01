AMMUNITION выпустят одноимённый альбом в январе

Группа AMMUNITION, в состав которой входит норвежский вокалист Age Sten Nilsen (ex-Wig Wam), выпустит свой одноимённый альбом 26 января. Видео на трек “Freedom Finder”, вошедший в этот альбом, можно увидеть ниже.
Лимитированная версия на 180-граммовом виниле будет доступна только на сайте лейбла. Тираж составит 100 экземпляров.
Трек-лист:
"Time"
"Freedom Finder"
"Virtual Reality Boy"
"Guns Ho (I Told You So)"
"Eye For An Eye"
"Tear Your City Down"
"Caveman"
"Wrecking Crew"
"Miss Summertime"
"Bad Bones"
"Klondike"
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