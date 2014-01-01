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*Ammunition*



29 ноя 2017 : 		 AMMUNITION выпустят одноимённый альбом в январе

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AMMUNITION выпустят одноимённый альбом в январе

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Группа AMMUNITION, в состав которой входит норвежский вокалист Age Sten Nilsen (ex-Wig Wam), выпустит свой одноимённый альбом 26 января. Видео на трек “Freedom Finder”, вошедший в этот альбом, можно увидеть ниже.

Лимитированная версия на 180-граммовом виниле будет доступна только на сайте лейбла. Тираж составит 100 экземпляров.

Трек-лист:

"Time"
"Freedom Finder"
"Virtual Reality Boy"
"Guns Ho (I Told You So)"
"Eye For An Eye"
"Tear Your City Down"
"Caveman"
"Wrecking Crew"
"Miss Summertime"
"Bad Bones"
"Klondike"

AMMUNITION To Release Self-Titled Album In January;




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