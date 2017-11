сегодня



AMMUNITION выпустят одноимённый альбом в январе Группа AMMUNITION, в состав которой входит норвежский вокалист Age Sten Nilsen (ex-Wig Wam), выпустит свой одноимённый альбом 26 января. Видео на трек “Freedom Finder”, вошедший в этот альбом, можно увидеть ниже.



Лимитированная версия на 180-граммовом виниле будет доступна только на сайте лейбла. Тираж составит 100 экземпляров.



Трек-лист:



"Time"

"Freedom Finder"

"Virtual Reality Boy"

"Guns Ho (I Told You So)"

"Eye For An Eye"

"Tear Your City Down"

"Caveman"

"Wrecking Crew"

"Miss Summertime"

"Bad Bones"

"Klondike"











+0 -2









просмотров: 91