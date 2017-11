сегодня



Музыка AC/DC взлетела в чартах BILLBOARD после смерти Малкольма Янга Согласно сообщению Billboard, шесть песен австралийских хард-рок-легенд AC/DC попали в хит-парад Hot Song Songs после смерти сооснователя группы и ритм-гитариста Малкольма Янга.



По данным Nielsen Music, "Thunderstruck" находится на 6-м месте: 6 000 загрузок (+73%) и 4,1 млн прослушиваний в США (+33%) за неделю, закончившуюся 23 ноября. "Back in Black" — № 11 с 3000 скачиваний и 3,1 млн прослушиваний в США; "You Shook Me All Night Long" — № 15 с 3000 скачиваний и 2,5 млн прослушиваний; "Highway To Hell" — № 18 с 3000 скачиваний и 2,5 млн прослушиваний; "T.N.T." находится на 23-й строчке с 2000 скачиваний и 1,6 млн прослушиваний, и "Hells Bells" — на 24-м месте с 2000 скачиваний и 1,5 млн прослушиваний.



Кроме того, альбом AC/DC "Back In Black" был продан в размере 7 000 альбомов за неделю, заканчивающуюся 23 ноября. Из этого количества 3000 — чистые продажи альбомов, показатели увеличились на 127 процентов.







