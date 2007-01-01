Фраза, имя группы
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Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»
[20]
Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST
[17]
все новости группы
H.I.M.
30 ноя 2017
:
Видео с московского концерта HIM
6 окт 2017
:
MICHAEL NIGHT выступят на разогреве у H.I.M.
6 мар 2017
:
H.I.M. объявили о прощальном турне
4 дек 2016
:
Вокалист H.I.M. в новом сингле бывшего гитариста HANOI ROCKS
14 апр 2016
:
Вокалист H.I.M. записал кавер-версию ABBA: Видео
17 мар 2016
:
Вокалист H.I.M. записал кавер-версию ABBA
29 дек 2015
:
Видео с выступления H.I.M.
17 авг 2015
:
Вокалист H.I.M. о новом альбоме
26 июл 2015
:
H.I.M. нашли ударника
28 янв 2015
:
Барабанщик GAS LIPSTICK ушёл из H.I.M.
12 янв 2015
:
Видео с выступления проекта вокалиста H.I.M.
14 дек 2014
:
H.I.M. начнут писать новые песни в следующем году
16 сен 2014
:
Бокс-сет H.I.M. выйдет в ноябре
28 фев 2014
:
H.I.M. ограбили в Австралии
3 сен 2013
:
Новое видео H.I.M.
6 май 2013
:
Новое видео H.I.M.
5 май 2013
:
У вокалиста H.I.M. "тяжелая астма"
15 апр 2013
:
Новое видео H.I.M.
5 апр 2013
:
Новая песня H.I.M.
27 мар 2013
:
Новый цветной винил H.I.M.
19 мар 2013
:
Новая песня H.I.M.
19 мар 2013
:
Фрагмент новой песни H.I.M.
13 мар 2013
:
Трейлер специального издания нового альбома H.I.M.
25 фев 2013
:
Трек-лист нового альбома H.I.M.
24 фев 2013
:
Обложка нового альбома H.I.M.
15 фев 2013
:
Новый альбом H.I.M. можно будет приобрести в специальном издании от Metal Hammer
14 фев 2013
:
Детали нового альбома H.I.M.
27 дек 2012
:
H.I.M. исполнили новую песню
5 ноя 2012
:
Вокалист H.I.M.: "Новый альбом звучит как ROY ORBISON с METALLICA"
19 окт 2012
:
Новое видео H.I.M.
19 сен 2012
:
Детали HELLDONE 2012
10 сен 2012
:
Выход нового сингла H.I.M. перенесен
7 сен 2012
:
Новый сингл H.I.M.
23 авг 2012
:
Обложка нового сборника H.I.M.
18 авг 2012
:
Новый сборник H.I.M.
14 сен 2011
:
HIM работают над новым материалом
13 ноя 2010
:
Сборник ремиксов H.I.M.
18 авг 2010
:
Гитарист H.I.M. обручился с дочкой TONY IOMMI
24 апр 2010
:
Фронтмен HIM: «Никто больше не покупает диски»
23 мар 2010
:
Новое видео H.I.M.
6 фев 2010
:
Новый альбом H.I.M. доступен для прослушивания
27 янв 2010
:
Новая песня H.I.M.
25 янв 2010
:
Еще один клип от H.I.M.
8 янв 2010
:
Новое видео H.I.M.
30 дек 2009
:
H.I.M. исполнили три новых песни
4 дек 2009
:
Новый сингл H.I.M. доступен для прослушивания
2 дек 2009
:
Семпл новой песни H.I.M.
23 ноя 2009
:
Дата выхода нового альбома H.I.M.
11 июн 2009
:
HIM отправятся в студию в августе
25 мар 2008
:
HIM: выход DVD откладывается
8 мар 2008
:
HIM: трек-лист "Digital Versatile Doom"
29 фев 2008
:
HIM: подробности о новом DVD
31 янв 2008
:
H.I.M. выпустят в марте CD/DVD "Live At The Orpheum Theatre"
30 ноя 2007
:
H.I.M.: видео в сети
8 ноя 2007
:
HIM запишут концерт в Лос-Анджелесе на DVD
25 окт 2007
:
HIM: Фронтмена группы побила его бывшая девушка
22 окт 2007
:
Фронтмэн H.I.M. запишет саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде
17 авг 2007
:
HIM: струнный трибьют в сентябре
17 июл 2007
:
H.I.M. : обложка 'Venus Doom'
30 июн 2007
:
Новая песня от H.I.M.
12 июн 2007
:
Новая песня H.I.M. войдет в саундтрек к фильму 'Трансформеры'
7 июн 2007
:
H.I.M.: объявлена официальная дата релиза 'Venus Doom'
1 июн 2007
:
H.I.M.: Объявлена новая дата выхода альбома 'Venus Doom'
22 май 2007
:
Вокалист H.I.M. в гостях у MANNA'ы
16 май 2007
:
H.I.M.: релиз нового альбома перенесен на сентябрь
9 апр 2007
:
H.I.M. : новый альбом будет самым тяжелым в нашей карьере
22 фев 2007
:
H.I.M. отправились в студию
17 окт 2006
:
H.I.M. выпустят сборник альтернативных ремиксов
28 сен 2006
:
H.I.M. выпустят 2 сборника за полгода
29 май 2006
:
H.I.M. начнут работу над новым альбомом этим летом
5 дек 2005
:
Ville Valo стал жертвой грабежа
26 окт 2005
:
H.I.M. за групповую мастурбацию
21 окт 2005
:
H.I.M. сняли видео на 'Killing Loneliness'
25 июл 2005
:
H.I.M.: появилась обложка сингла 'Wings Of A Butterfly'
16 июл 2005
:
Новый альбом H.I.M. - готика + BON JOVI?
14 июн 2005
:
H.I.M. новый сингл "Killing Loneliness" выйдет 9 августа
1 июн 2005
:
Трек-лист нового альбома H.I.M.?
28 май 2005
:
H.I.M. прольют свет в сентябре
сегодня
Видео с московского концерта HIM
Фэн-съёмку всего концерта HIM, который состоялся 26 ноября в Москве, можно увидеть ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).