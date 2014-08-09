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Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLICA Президент Индонезии Joko "Jokowi" Widodo представит отчёт в Комиссию по искоренению коррупции в стране (KPK) в отношении бокс-сета METALLICA "Master of Puppets", которую он получил от датского премьер-министра Lars'a Løkke Rasmussen'a.



Поскольку подарок технически представляет собой форму вознаграждения, по закону информацию о нём необходимо передать в KPK, об этом сообщает Coconuts Jakarta.



Закон направлен на то, чтобы не позволить политикам получать подарки, которые можно рассматривать как форму взятки.



«Президент планирует сообщить о подарке в форме виниловых пластинок METALLICA в KPK», — сказал представитель президента, Johan Budi.



В мае 2013 года Widodo был вынужден передать по предписанию KPK свою бас-гитару с подписью METALLICA правительству, чтобы органы власти определили, является ли этот инструмент просто подарком или нарушением правил этики. Widodo получил бас от басиста METALLICA Robert'а Trujillo, но вынужден был отдать его государству в течение 30 дней, согласно законодательству о подарках государственным чиновникам.



















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