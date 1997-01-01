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*Graven*



11 дек 2017 : 		 Новый ЕР GRAVEN выйдет в 2018

30 дек 2011 : 		 Участники SWARM OF THE LOTUS основали GRAVEN

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Новый ЕР GRAVEN выйдет в 2018

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Группа GRAVEN, в состав которой входят три музыканта из SWARM OF THE LOTUS, а также Jason Borowy, выпустит новый ЕР, получивший название "Heirs Of Discord", в 2018 году. За сведение и мастеринг отвечал Dee Blume. В записи также принимал участие Teddy Patterson (BURNT BY THE SUN, HUMAN REMAINS, GRIDLINK), а в качестве гостя в записи кавер-версии "Human" участвовал гитарист HUMAN REMAINS Stephen Procopio.

Трек-лист:

01. I Dreamt You Were Dead
02. To Ravage And Absolve
03. A Failed Mask
04. Thieves Of Rotted Ilk
05. Backwards To Oblivion
06. Human (HUMAN REMAINS cover)

GRAVEN To Release



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