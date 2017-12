сегодня



Новый ЕР GRAVEN выйдет в 2018 Группа GRAVEN, в состав которой входят три музыканта из SWARM OF THE LOTUS, а также Jason Borowy, выпустит новый ЕР, получивший название "Heirs Of Discord", в 2018 году. За сведение и мастеринг отвечал Dee Blume. В записи также принимал участие Teddy Patterson (BURNT BY THE SUN, HUMAN REMAINS, GRIDLINK), а в качестве гостя в записи кавер-версии "Human" участвовал гитарист HUMAN REMAINS Stephen Procopio.



Трек-лист:



01. I Dreamt You Were Dead

02. To Ravage And Absolve

03. A Failed Mask

04. Thieves Of Rotted Ilk

05. Backwards To Oblivion

06. Human (HUMAN REMAINS cover)







+0 -0









просмотров: 74