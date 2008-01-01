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Видео из нового DVD MACHINE HEAD 26 января на Nuclear Blast выйдет новый альбом MACHINE HEAD, получивший название "Catharsis". Работа будет доступна в нескольких форматах, включая CD/DVD-диджипак, в который войдёт съёмка концерта, состоявшегося в 2015 году в Regency Ballroom (Сан-Франциско).



Видео на песню "Now We Die", вошедшую в 21-трековый DVD, можно увидеть ниже.



















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