9 дек 2017



GEOFF TATE записал новую песню GEOFF TATE записал новую песню, все доходы от которой будут направлены в адрес MercyWatch, благотворительной организации, находящейся в штате Вашингтон, где живет сам Tate с семьей.



«Я закончил запись новой песни, которую планирую выпустить в качестве благотворительного сингла в поддержку MercyWatch, помогающей с медицинским обслуживанием и прочими работами бездомным. Она будет продаваться на iTunes и, надеюсь, появится там где-то к Рождеству. А все собранные средства будут отправлены в адрес MercyWatch».



















+1 -1









просмотров: 324

