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*Grafvitnir*



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GRAFVITNIR выпустят новый альбом в декабре

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Шведские блэк-металлисты GRAFVITNIR анонсировали выход нового альбома "Keys To The Mysteries Beyond" — он появится в продаже 15 декабря благодаря усилиям Carnal Records. Промо-видео на трек "Nidhögg" доступно ниже.

Трек-лист:

“Nidhögg”
“Keys To The Mysteries Beyond”
“Vargavinter”
“Crossing The Abyss”
“Eternity’s Glistening Black”
“Journey Into Storms”
“Unleash The Storm Of Nothingness”
“Eye Of Lucifer”
“Whispers Of The Primordial Sea”
“Glimpses Of The Unseeable”

SwedenвЂ™s GRAFVITNIR Announce Keys To The Mysteries Beyond Album




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