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*Cadaveria*



30 ноя 2017 : 		 CADAVERIA переиздадут второй альбом

27 мар 2017 : 		 Вышел новый сингл CADAVERIA

21 фев 2017 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от CADAVERIA

23 июн 2016 : 		 Обложка нового ЕР CADAVERIA и NECRODEATH

27 май 2016 : 		 Название нового ЕР CADAVERIA и NECRODEATH

5 май 2016 : 		 CADAVERIA отправится в студию с NECRODEATH

22 мар 2016 : 		 Новое видео CADAVERIA

1 июл 2015 : 		 Новое видео CADAVERIA

2 июн 2015 : 		 CADAVERIA нашли басиста

5 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома CADAVERIA

2 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CADAVERIA

12 сен 2014 : 		 Новый альбом CADAVERIA выйдет в ноябре

11 янв 2014 : 		 Фрагмент нового DVD CADAVERIA

25 сен 2013 : 		 Трейлер нового DVD CADAVERIA

12 сен 2013 : 		 Новый DVD CADAVERIA выйдет в октябре

26 июл 2013 : 		 CADAVERIA выпустят DVD

18 июн 2013 : 		 Переиздание первого альбома CADAVERIA выйдет в июле

3 май 2013 : 		 Новое видео CADAVERIA

15 ноя 2012 : 		 Новое видео CADAVERIA

18 май 2012 : 		 Видео с выступления CADAVERIA

23 ноя 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CADAVERIA

7 ноя 2011 : 		 CADAVERIA на BAKERTEAM RECORDS

1 июл 2011 : 		 CADAVERIA заканчивают работу над альбомом

21 мар 2010 : 		 CADAVERIA начали запись нового альбома

26 янв 2009 : 		 В CADAVERIA появился новый гитарист

25 сен 2007 : 		 CADAVERIA снимут видео на песню "Anagram"

21 июн 2007 : 		 CADAVERIA - новое видео в сети

7 мар 2007 : 		 CADAVERIA подписались на SEASON OF MIST

29 ноя 2005 : 		 CADAVERIA закончили написание песен для нового альбома

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CADAVERIA переиздадут второй альбом

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CADAVERIA обнародовали обложку и дату выхода переиздания альбома "Far Away From Conformity", изначально выпущенного в 2004 году. Альбом выйдет 8 декабря в цифровом виде на CD, с новым дизайном. Делюксовый диджипак будет содержать 12-страничный буклет, его выпуском займётся Sleaszy Rider Records. Версия на цветном виниле будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 300 экземпляров, все они будут пронумерованы вручную, а распространением издания по всему миру будет заниматься Shadows Records. Выпуск винила намечен на 12 января, ровно через 14 лет после первого релиза.

Это не просто репринт: песни были заново сведены и ремастированы, а некоторые вокальные партии записаны снова.

Предзаказ на альбом можно оформить по этому адресу.

Трек-лист:

“Blood And Confusion”
“Eleven Three O Three”
“Irreverent Elegy”
“The Divine Rapture”
“Omen Of Delirium”
“Call Me” (Blondie cover)
“Out Body Experience”
“Prayer Of Sorrow”
“Vox Of Anti-Time”

CADAVERIA Announce Reissue Of 2004 Album Far Away From Conformity



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