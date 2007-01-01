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CADAVERIA переиздадут второй альбом
CADAVERIA обнародовали обложку и дату выхода переиздания альбома "Far Away From Conformity", изначально выпущенного в 2004 году. Альбом выйдет 8 декабря в цифровом виде на CD, с новым дизайном. Делюксовый диджипак будет содержать 12-страничный буклет, его выпуском займётся Sleaszy Rider Records. Версия на цветном виниле будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 300 экземпляров, все они будут пронумерованы вручную, а распространением издания по всему миру будет заниматься Shadows Records. Выпуск винила намечен на 12 января, ровно через 14 лет после первого релиза.
Это не просто репринт: песни были заново сведены и ремастированы, а некоторые вокальные партии записаны снова.
Предзаказ на альбом можно оформить по этому адресу.
Трек-лист:
“Blood And Confusion”
“Eleven Three O Three”
“Irreverent Elegy”
“The Divine Rapture”
“Omen Of Delirium”
“Call Me” (Blondie cover)
“Out Body Experience”
“Prayer Of Sorrow”
“Vox Of Anti-Time”
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