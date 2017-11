сегодня



CADAVERIA переиздадут второй альбом CADAVERIA обнародовали обложку и дату выхода переиздания альбома "Far Away From Conformity", изначально выпущенного в 2004 году. Альбом выйдет 8 декабря в цифровом виде на CD, с новым дизайном. Делюксовый диджипак будет содержать 12-страничный буклет, его выпуском займётся Sleaszy Rider Records. Версия на цветном виниле будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 300 экземпляров, все они будут пронумерованы вручную, а распространением издания по всему миру будет заниматься Shadows Records. Выпуск винила намечен на 12 января, ровно через 14 лет после первого релиза.



Это не просто репринт: песни были заново сведены и ремастированы, а некоторые вокальные партии записаны снова.



Предзаказ на альбом можно оформить по этому адресу.



Трек-лист:



“Blood And Confusion”

“Eleven Three O Three”

“Irreverent Elegy”

“The Divine Rapture”

“Omen Of Delirium”

“Call Me” (Blondie cover)

“Out Body Experience”

“Prayer Of Sorrow”

“Vox Of Anti-Time”









