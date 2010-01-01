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*Mike Portnoy*



1 дек 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Я отказываюсь говорить о том, как идут дела у DREAM THEATER без меня»

15 ноя 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «У меня нет никакого желания играть в DREAM THEATER»

31 окт 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Возвращаться к DREAM THEATER не планирую»

20 сен 2017 : 		 MIKE PORTNOY закрыл форум

1 авг 2017 : 		 MIKE PORTNOY не жаждет реюниона с DREAM THEATER

10 июл 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Я люблю своих бывших коллег»

3 июл 2017 : 		 Видео с выступления MIKE PORTNOY's SHATTERED FORTRESS

10 апр 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Мне комфортно быть в команде»

21 мар 2017 : 		 Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

20 мар 2017 : 		 BUMBLEFOOT, DEREK SHERINIAN в новой группе с MIKE PORTNOY?

16 мар 2017 : 		 Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

3 мар 2017 : 		 MIKE PORTNOY работает с новой суперкомандой

22 фев 2017 : 		 Акустика от MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

12 фев 2017 : 		 MIKE PORTNOY и SHATTERED FORTRESS дебютировали на сцене

24 ноя 2016 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему мне нужно было уйти из DREAM THEATER»

13 сен 2016 : 		 MIKE PORTNOY о SHATTERED FORTRESS

12 сен 2016 : 		 MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS станут хедлайнерами ProgPower USA 2017

1 июл 2016 : 		 MIKE PORTNOY планирует целиком исполнить "12 Step Suite" DREAM THEATER

25 мар 2016 : 		 MIKE PORTNOY: "Барабанщик METALLICA научил меня скромности"

11 мар 2016 : 		 MIKE PORTNOY не считает себя хорошим барабанщиком

10 фев 2016 : 		 MIKE PORTNOY рассказал участникам DREAM THEATER о том, как он их любит

13 окт 2015 : 		 MIKE PORTNOY: «Мне нравится быть участником группы, в которой кто-то привлекает больше внимания, чем я»

21 апр 2015 : 		 MIKE PORTNOY о новом проекте

3 апр 2015 : 		 MIKE PORTNOY: «Я никогда не просил о пятилетней паузе для DREAM THEATER»

12 фев 2015 : 		 MIKE PORTNOY о своем металл-проекте

11 фев 2015 : 		 MIKE PORTNOY о METAL ALLEGIANCE

26 янв 2015 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN и PAUL GILBERT исполнили песни THE WHO

6 янв 2015 : 		 MIKE PORTNOY основал новую группу

2 дек 2014 : 		 MIKE PORTNOY предупреждает о мошенниках

3 сен 2014 : 		 MIKE PORTNOY не жалеет об уходе из DREAM THEATER

1 сен 2014 : 		 MIKE PORTNOY о возможном возвращении в DREAM THEATER

28 июл 2014 : 		 MIKE PORTNOY вновь негодует...

9 июл 2014 : 		 MIKE PORTNOY негодует...

15 май 2014 : 		 MIKE PORTNOY одобряет решение насчёт QUEENSRŸCHE

2 янв 2014 : 		 MIKE PORTNOY: "Мне больше не интересны барабанные соло"

5 сен 2013 : 		 MIKE PORTNOY беспокоится о том, что о нём пишут в интернете

2 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN

28 авг 2013 : 		 MIKE PORTNOY: «BLACK SABBATH без BILL'a WARD'a — это не реюнион»

6 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN

5 авг 2013 : 		 MIKE PORTNOY: «Мой последний комментарий о DREAM THEATER вырван из контекста»

2 авг 2013 : 		 MIKE PORTNOY вернулся бы в DREAM THEATER

20 июл 2013 : 		 Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY

12 июл 2013 : 		 MIKE PORTNOY: 'Я один из самых недопонятых музыкантов в мире'

2 июл 2013 : 		 PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN: Трейлер 'Live In Tokyo'

27 июн 2013 : 		 Концертный релиз PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN выйдет в сентябре

20 июн 2013 : 		 MIKE PORTNOY об уходе из ADRENALINE MOB и своих планах на будущее

28 мар 2013 : 		 PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: Обложка и трек-лист

9 фев 2013 : 		 Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY

9 фев 2013 : 		 Концертный релиз PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выйдет в марте

22 янв 2013 : 		 MIKE PORTNOY о фэн-трибьюте '12 Step Suite'

19 дек 2012 : 		 Проект PORTNOY, KOTZEN, SHEEHAN закончил работу над альбомом

22 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY: «Я ушел из DREAM THEATER потому, что вдохновение и отношения значат для меня больше, чем деньги»

12 ноя 2012 : 		 PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: концерт в Токио будет сниматься для DVD

12 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY недоволен названием, придуманным азиатскими промоутерами

9 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY читает рэп

8 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео из Нью-Йорка

5 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY о визите в Китай

29 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео из Петербурга

21 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: видео с выступления

19 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: фрагмент нового DVD

19 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY исполнил песни ADRENALINE MOB и FLYING COLORS для Sabian's Cymbal Vote

15 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY о концертах с BILLY SHEEHAN'ом, TONY MACALPINE'ом и DEREK'ом SHERINIAN'ом: «Это будет круто!»

8 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY исполнил кавер-версию THE OSMONDS

9 авг 2012 : 		 MIKE PORTNOY выступил вместе с RICHIE KOTZEN'ом

3 авг 2012 : 		 MIKE PORTNOY о ситуации в индустрии музыки и об альбоме DREAM THEATER “Images And Words”

12 июл 2012 : 		 Mike Portnoy: «Мой уход из DREAM THEATER был лёгкой прогулкой в парке по сравнению с ситуацией в QUEENSRŸCHE»

19 июн 2012 : 		 MIKE PORTNOY: «Я намеренно искал проекты и музыкальные коллективы, которые отличаются по стилю от DREAM THEATER»

28 мар 2012 : 		 MIKE PORTNOY: «Я в буквальном смысле ел, дышал и срал DREAM THEATER'ом в течение 25-ти лет»

25 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD от MIKE PORTNOY

3 мар 2012 : 		 MIKE PORTNOY выпустит DVD в марте

31 янв 2012 : 		 JOHN SYKES о проекте с Портным

25 янв 2012 : 		 RICHIE KOTZEN в проекте PORTNOY/SHEEHAN?

25 янв 2012 : 		 Проекта JOHN SYKES/MIKE PORTNOY больше нет

31 дек 2011 : 		 MIKE PORTNOY: десятка лучших альбомов

31 дек 2011 : 		 MIKE PORTNOY сыграл с 90-летним CANDIDO CAMERO;

7 сен 2011 : 		 MIKE PORTNOY о возможном воссоединении с DREAM THEATER: «Я никогда не говорю «никогда»

5 сен 2011 : 		 PORTNOY: «Этот год был тяжёлым для меня — я видел, как фэны DREAM THEATER поворачиваются ко мне спиной»

8 авг 2011 : 		 MIKE PORTNOY: «Мне больно слышать новую музыку DREAM THEATER»

26 июл 2011 : 		 MIKE PORTNOY, JOHN SYKES в новой группе

7 июл 2011 : 		 MIKE PORTNOY назван 'барабанщиком года'

24 май 2011 : 		 YELLOW MATTER CUSTARD выпустят DVD и CD

4 май 2011 : 		 PORTNOY, ELLEFSON, BENANTE, BELLO собрали на мастер-классе 400 человек

27 апр 2011 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что не хотел выносить на публику свой уход из DREAM THEATER

12 апр 2011 : 		 MIKE PORTNOY рассказал о своих новых проектах

2 мар 2011 : 		 MIKE PORTNOY выступил с кавер-группой

1 мар 2011 : 		 MIKE PORTNOY: «Участники DREAM THEATER не отвечают на мои письма и звонки»

16 фев 2011 : 		 MIKE PORTNOY начал запись ударных для проекта с вокалистом SYMPHONY X

5 фев 2011 : 		 MIKE PORTNOY работает с вокалистом SYMPHONY X

29 дек 2010 : 		 Бесплатный трибьют MIKE'у PORTNOY'омy

21 дек 2010 : 		 MIKE PORTNOY: «Я пытался вернуться в DREAM THEATER, но мне отказали»

17 дек 2010 : 		 Время Mike'а Portnoy в AVENGED SEVENFOLD подходит к концу

13 дек 2010 : 		 MIKE PORTNOY: "Я бы сказал... да не могу"

22 ноя 2010 : 		 MIKE PORTNOY: DREAM THEATER без меня «серьёзно испортит отношения»

9 сен 2010 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что AVENGED SEVENFOLD не имеют отношение к его уходу из DREAM THEATER

6 май 2010 : 		 MIKE PORTNOY поедет в тур с AVENGED SEVENFOLD

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MIKE PORTNOY: «Я отказываюсь говорить о том, как идут дела у DREAM THEATER без меня»

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Mike Portnoy рассказал Lous, что свыкся с тем фактом, что ему, вероятно, всегда будут задавать вопросы о его участии в DREAM THEATER, несмотря на то, что за последние годы он участвовал во многих других проектах.

«Я уверен, что нет ни единого интервью, которые дал Roger Waters, где его бы не спрашивали о PINK FLOYD, — сказал Mike, — он был участником PINK FLOYD 15 лет — я в DREAM THEATER был 25 лет, а это довольно долго. Я бы предпочёл не говорить об этом, и я отказываюсь говорить о том, как у них идут дела без меня, но если меня спрашивают о моих 25 годах в группе, это часть моей истории. Я не могу не говорить об этом.

Я вижу заголовки на Blabbermouth, и фанаты говорят: "Почему он всегда говорит о DREAM THEATER?" Я не говорю о DREAM THEATER! Меня спрашивают об этом. Когда я даю интервью, я стараюсь быть вежливым и отвечать на вопросы, которые мне задают. Я бы предпочёл не отвечать, но я свыкся с тем, что когда я меня спрашивают о чём-то, я стараюсь отвечать как можно честнее».

MIKE PORTNOY:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YuryAntyaskin3
1 дек 2017, 18:28		Та похрен, на самом деле. Что на тебя, что на DT.


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