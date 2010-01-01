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MIKE PORTNOY : «Я отказываюсь говорить о том, как идут дела у DREAM THEATER без меня» Mike Portnoy рассказал Lous, что свыкся с тем фактом, что ему, вероятно, всегда будут задавать вопросы о его участии в DREAM THEATER, несмотря на то, что за последние годы он участвовал во многих других проектах.



«Я уверен, что нет ни единого интервью, которые дал Roger Waters, где его бы не спрашивали о PINK FLOYD, — сказал Mike, — он был участником PINK FLOYD 15 лет — я в DREAM THEATER был 25 лет, а это довольно долго. Я бы предпочёл не говорить об этом, и я отказываюсь говорить о том, как у них идут дела без меня, но если меня спрашивают о моих 25 годах в группе, это часть моей истории. Я не могу не говорить об этом.



Я вижу заголовки на Blabbermouth, и фанаты говорят: "Почему он всегда говорит о DREAM THEATER?" Я не говорю о DREAM THEATER! Меня спрашивают об этом. Когда я даю интервью, я стараюсь быть вежливым и отвечать на вопросы, которые мне задают. Я бы предпочёл не отвечать, но я свыкся с тем, что когда я меня спрашивают о чём-то, я стараюсь отвечать как можно честнее».







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