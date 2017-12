сегодня



Новое видео DEATHWHITE "Dreaming The Inverse", новое видео группы DEATHWHITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "For A Black Tomorrow", выходящего 23 февраля.



Трек-лист альбома:



01. The Grace Of The Dark

02. Contrition

03. Poisoned

04. Just Remember

05. Eden

06. Dreaming The Inverse

07. Death And The Maste

r08. Prison Of Thought

09. For A Black Tomorrow















