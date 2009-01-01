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Умер Малькольм Янг (AC/DC)
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JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн...
[47]
Новая песня MACHINE HEAD
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Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»
[20]
Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST
[17]
все новости группы
Orphaned Land
30 ноя 2017
:
ORPHANED LAND опубликовали новый тизер
24 ноя 2017
:
Тизер к новому альбому ORPHANED LAND
27 окт 2017
:
Детали нового альбома ORPHANED LAND
12 сен 2017
:
Видео с выступления ORPHANED LAND
7 июл 2017
:
Новый альбом ORPHANED LAND выйдет зимой
16 май 2017
:
Концертное видео ORPHANED LAND
16 окт 2016
:
ORPHANED LAND переиздают два альбома
7 июл 2016
:
Фрагмент нового трека от музыкантов ORPHANED LAND и AMASEFFER
7 июн 2016
:
Музыканты ORPHANED LAND и AMASEFFER выпустят концептуальную запись об Аврааме
12 май 2015
:
ORPHANED LAND планируют выпустить новый материал в 2016 году
18 мар 2015
:
Редкие треки ORPHANED LAND выйдут на виниле
8 янв 2015
:
ORPHANED LAND вспомнили ушедший 2014 год
9 авг 2014
:
Новое видео ORPHANED LAND
10 янв 2014
:
ORPHANED LAND продолжат свою деятельность
10 янв 2014
:
ORPHANED LAND покинул гитарист
15 июл 2013
:
Новое видео ORPHANED LAND
28 май 2013
:
Новое видео ORPHANED LAND
21 май 2013
:
Видео с текстом от ORPHANED LAND
14 май 2013
:
Видео с текстом от ORPHANED LAND
23 апр 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома ORPHANED LAND
25 мар 2013
:
ORPHANED LAND завершают работу над альбомом
13 янв 2013
:
ORPHANED LAND о записи альбома
5 янв 2013
:
ORPHANED LAND о записи альбома
31 дек 2012
:
Гитарист ORPHANED LAND подвел итоги года
30 дек 2012
:
ORPHANED LAND начали запись
25 авг 2012
:
Видео гитариста ORPHANED LAND
10 июл 2012
:
ORPHANED LAND станут гражданами Турции
12 июн 2012
:
ORPHANED LAND покинул гитарист
14 мар 2012
:
ORPHANED LAND получили турецкую Премию дружбы
11 мар 2012
:
Гитарист ORPHANED LAND дебютировал с сольным проектом
13 ноя 2011
:
ORPHANED LAND в акустике
3 ноя 2011
:
Фрагмент нового DVD ORPHANED LAND
9 сен 2011
:
ORPHANED LAND: металл-дипломаты в мусульманском мире
8 сен 2011
:
Гитарист ORPHANED LAND работает над сольным диском
17 авг 2011
:
Детали дебютного DVD ORPHANED LAND
30 июн 2011
:
Трейлер нового DVD ORPHANED LAND
22 июн 2011
:
Видео полного концерта ORPHANED LAND
26 дек 2010
:
Видео с выступления ORPHANED LAND
2 дек 2010
:
Видео с концерта ORPHANED LAND
3 ноя 2010
:
Steven Wilson на концертах ORPHANED LAND
28 окт 2010
:
Туровое издание последнего альбома ORPHANED LAND
12 окт 2010
:
ORPHANED LAND планируют DVD
2 июн 2010
:
Фронтмен ORPHANED LAND: «Разогрев у METALLICA запомнится навсегда»
21 май 2010
:
ORPHANED LAND выступили на складе CENTURY MEDIA RECORDS
10 фев 2010
:
Новое видео ORPHANED LAND
6 янв 2010
:
Очередная новая композиция ORPHANED LAND в сети
22 дек 2009
:
Еще один трек ORPHANED LAND
16 дек 2009
:
Новая песня ORPHANED LAND
4 дек 2009
:
Обложка нового альбома ORPHANED LAND
26 ноя 2009
:
Первый трейлер с нового альбома ORPHANED LAND
19 ноя 2009
:
Трек-лист нового альбома ORPHANED LAND
13 ноя 2009
:
Дата выхода нового альбома ORPHANED LAND
25 сен 2009
:
Новый альбом ORPHANED LAND выйдет в январе
8 сен 2009
:
Тизер нового альбома ORPHANED LAND
8 июн 2009
:
ORPHANED LAND и STEVEN WILSON в студии
16 мар 2009
:
ORPHANED LAND : студийный дневник в сети
14 ноя 2008
:
Гитарист ORPHANED LAND сломал ключицу
31 июл 2008
:
Вокалист ORPHANED LAND делится подробностями о новом альбоме
19 ноя 2007
:
Фронтмэн ORPHANED LAND пишет книгу
7 июн 2007
:
Израильский коллектив ORPHANED LAND продолжает работу над новым альбомом
13 апр 2006
:
Новый альбом ORPHANED LAND будет продюсировать Steven Wilson
23 ноя 2005
:
ORPHANED LAND расстались с клавишником
30 ноя 2017
ORPHANED LAND
опубликовали новый тизер
ORPHANED LAND опубликовали второй тизер к своему новому альбому "Unsung Prophets & Dead Messiahs", его можно увидеть ниже. Предзаказ альбома можно сделать
здесь
.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).