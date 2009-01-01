30 ноя 2017



ORPHANED LAND опубликовали новый тизер ORPHANED LAND опубликовали второй тизер к своему новому альбому "Unsung Prophets & Dead Messiahs", его можно увидеть ниже. Предзаказ альбома можно сделать здесь.















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