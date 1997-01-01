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*Dark Angel*



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12 авг 2002 : 		 Dark Angel – возможен reunion.

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DARK ANGEL продолжают сочинение материала

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Участники американской группы DARK ANGEL продолжают работу над материалом для своего нового альбома. В состав коллектива входят Gene Hoglan (барабаны), Eric Meyer (гитара), Jim Durkin (гитара), Ron Rinehart (вокал) и Michael Gonzalez (бас).

В интервью для Agoraphobic News Hoglan сказал следующее: «Мы занимаемся сочинением. Мой график просто сумасшедший, поэтому уделить этому процессу столько времени, сколько бы мне хотелось, довольно проблематично. Но мы сочиняем. Нет какого-то определённого графика, когда он должен быть готов. И я ценю терпение всех и каждого. Я могу только предположить, что люди думают: "Ну и где этот новый альбом DARK ANGEL, который вы обещали несколько лет назад?" Но мы стараемся над ним работать. Я собираюсь сделать эту запись охренительной, как можно более крышесносящей».

По словам Hoglan'а, он и его коллеги по DARK ANGEL «отлично проводят время», когда все вместе выступают на концертах. «Это тоже моя семья, — сказал он. — Мы все братья. Мы собираемся вместе, объединяемся в семью и немного играем металл».

DARK ANGEL Is Still Writing Material For Long-Awaited Comeback Album






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HELLECTOR
1 дек 2017, 17:25		Великолепно!


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