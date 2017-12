сегодня



Кавер на Боба Марли от бывшего гитариста MEGADETH Бывший гитарист MEGADETH Jeff Young опубликовал кавер-версию песни Боба Марли "Redemption Song" с вокалом Twinkle. Этот трек войдёт в предстоящий альбом музыканта, получивший название "The Best Of Jeff Young" и выходящий в 2018 году. Трек можно послушать ниже.









