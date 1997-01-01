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*Marc Rizzo*



1 дек 2017 : 		 Гитарист MARC RIZZO ушёл от братьев CAVALERA

18 июн 2015 : 		 Новая песня MARC RIZZO

9 дек 2013 : 		 Видео с выступления MARC RIZZO

19 сен 2012 : 		 Новый сингл гитариста SOULFLY

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Гитарист MARC RIZZO ушёл от братьев CAVALERA

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Gloria Cavalera, жена и менеджер Max'а Cavalera'ы (Soulfly, Sepultura), опубликовала следующее сообщение: «К сожалению, у гитариста Marc'а Rizzo случилось несчастье в семье, поэтому ему пришлось остаться дома. Давайте направим свои молитвы его семье и пошлём им позитивные вибрации и пожелания любви. Mike Leon (Soulfly, Havok) займёт его место. Спасибо тебе за всё. Мира и любви!»

Guitarist MARC RIZZO Leaves MAX & IGGOR CAVALERA's Return To Roots Tour Due To




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

artmageddon
1 дек 2017, 17:24		может не ушел, а просто не поедет в тур ?

гладиатор
1 дек 2017, 17:28		Надеюсь из Soulfly он хотя бы не уйдет.. Блин, плохо это..

YuryAntyaskin3
1 дек 2017, 18:29		Мы будем скучать ( ты кто? )


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