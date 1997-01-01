Гитарист MARC RIZZO ушёл от братьев CAVALERA

Gloria Cavalera, жена и менеджер Max'а Cavalera'ы (Soulfly, Sepultura), опубликовала следующее сообщение: «К сожалению, у гитариста Marc'а Rizzo случилось несчастье в семье, поэтому ему пришлось остаться дома. Давайте направим свои молитвы его семье и пошлём им позитивные вибрации и пожелания любви. Mike Leon (Soulfly, Havok) займёт его место. Спасибо тебе за всё. Мира и любви!»
artmageddon
гладиатор
YuryAntyaskin3
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