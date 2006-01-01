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Название и обложка нового альбома NECROPHOBIC Шведская группа NECROPHOBIC 23 февраля 2018 года выпустит на Century Media Records новый альбом, получивший название "Mark Of The Necrogram". Обложку для диска создал Kristian “Necrolord” Wåhlin.











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