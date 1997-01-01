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*The Browning*



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У вокалиста THE BROWNING паралич Белла

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«У меня паралич Белла, — сообщил вокалист THE BROWNING Jonny McBee. — В результате у меня не двигается правая половина лица. По словам врачей и после изучения материалов онлайн единственное, что остаётся, — просто ждать. Это происходит из-за отёка головного мозга, в результате защемляется нерв, и ты ничего не можешь сделать. И всё может пройти через пару недель или остаться навсегда.

У меня всё это уже неделю, и с каждым днём становится чуть хуже. Я практически закончил курс лекарств, предписанных врачом, и после будет повторный осмотр. Некоторые говорили, что я ничего не могу с этим сделать, кто-то советовал обратиться к китайской медицине. Но точной информации ни у кого нет.

Случившееся делает обычную жизнь намного сложнее, ведь я не могу работать с той же продуктивностью, что и раньше. Усиливается давление от того, что нужно создавать новый альбом, зарабатывать деньги, жить повседневной жизнью, и самое сложное — что всё это происходит каждый день. И сейчас всё стало куда сложнее из-за какой-то случайной вещи, случившейся в моем мозгу. И главное — нет никаких сроков по возвращению состояния в исходное положение.

Я знаю, что многие меня поддерживают и, возможно, не так парятся по поводу задержки, как я. Но последнее, что я хочу, так это разочаровывать кого-либо и в особенности — себя. Возможно, я не в состоянии контролировать моё лицо и нормально говорить, но я в состоянии контролировать мотивацию и не переставать что-то делать и вдохновлять других. Как только я смогу нормально говорить, я запишу вокал и закончу новый альбом. Ну а пока я сконцентрируюсь на своём здоровье и буду записывать партии инструментов».

THE BROWNING Vocalist JONNY MCBEE Diagnosed With Bell's Palsy;



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Voin of Valhalla
11 дек 2017, 16:53		це пизда


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