Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [61]
*Новый трек MORBID ANGEL [55]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [48]
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [31]
*JASON NEWSTED о METALLICA [29]
*
[= ||| все новости группы



*Caeleastia*



8 дек 2017 : 		 Новая песня CAELEASTIA

| - |
|||| 8 дек 2017

Новая песня CAELEASTIA

*
zoom
*
* *
"Devil's Game", новая песня греческой группы CAELEASTIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома, выход которого запланирован на 8 декабря на EMP Label Group/SPV. Сведение альбома проходило в студии Fredman (Гётеборг, Швеция) у Fredrik'a Nordström'a (Dream Evil). Обложку создал Gogo Melone (Luna Obscura).

Трек-лист:

“Intro / Time For Redemption”
“Initium Vitae Et Mortis”
“Thanatopsis”
“Chamber Of Torments”
“Devil’s Game”
“Dancing With The Demons”
“Travel To Eternity”
“Underlife”
“Martyrs” (featuring Jason Bittner (Overkill))
“Lament Of The Sea”

GreeceвЂ™s CAELEASTIA Announce Thanatopsis Album; вЂњDevilвЂ™s GameвЂќ Track Streaming




Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 369

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом