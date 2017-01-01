Новая песня CAELEASTIA

"Devil's Game", новая песня греческой группы CAELEASTIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома, выход которого запланирован на 8 декабря на EMP Label Group/SPV. Сведение альбома проходило в студии Fredman (Гётеборг, Швеция) у Fredrik'a Nordström'a (Dream Evil). Обложку создал Gogo Melone (Luna Obscura).
Трек-лист:
“Intro / Time For Redemption”
“Initium Vitae Et Mortis”
“Thanatopsis”
“Chamber Of Torments”
“Devil’s Game”
“Dancing With The Demons”
“Travel To Eternity”
“Underlife”
“Martyrs” (featuring Jason Bittner (Overkill))
“Lament Of The Sea”
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