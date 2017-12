все новости группы







8 дек 2017 : Новая песня CAELEASTIA



8 дек 2017



Новая песня CAELEASTIA "Devil's Game", новая песня греческой группы CAELEASTIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома, выход которого запланирован на 8 декабря на EMP Label Group/SPV. Сведение альбома проходило в студии Fredman (Гётеборг, Швеция) у Fredrik'a Nordström'a (Dream Evil). Обложку создал Gogo Melone (Luna Obscura).



Трек-лист:



“Intro / Time For Redemption”

“Initium Vitae Et Mortis”

“Thanatopsis”

“Chamber Of Torments”

“Devil’s Game”

“Dancing With The Demons”

“Travel To Eternity”

“Underlife”

“Martyrs” (featuring Jason Bittner (Overkill))

