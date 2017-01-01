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*Scaphism*



8 дек 2017 : 		 Новый альбом SCAPHISM выйдет зимой

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|||| 8 дек 2017

Новый альбом SCAPHISM выйдет зимой

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Бостонская команда SCAPHISM выпустит новую работу, получившую название "Unutterable Horrors", 12 января на Horror Pain Gore Death Productions.

Трек-лист:

“Gruesome Unmentionables And Unutterable Horrors”
“Malapropos Cardiectomy”
“Mitte Eos Ad Infernos”
“Vaults Of Pestilence”
“Trepanate The Undesired”
“The Feaster From The Stars”
“Excorciated And Excarnated”
“Hypovolemic Purification” 

Песня “Vaults Of Pestilence", вошедшая в данный альбом, доступна для прослушивания ниже.

BostonвЂ™s SCAPHISM Announces Unutterable Horrors Album




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