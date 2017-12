сегодня



Дебютный альбом KING WITCH выйдет весной Шотландская группа KING WITCH выпустит дебютную работу, получившую название "Under The Mountain", 9 февраля на Listenable Records.



Трек-лист:



“Beneath The Waves”

“Carnal Sacrifice”

“Solitary”

“Under The Mountain”

“Approaching The End”

“Ancients”

“Hunger”

“Possession”

“Black Dog Blues”









+0 -0









просмотров: 113