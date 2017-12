сегодня



Обложка и трек лист нового альбома MYLES KENNEDY MYLES KENNEDY опубликовал обложку и трек-лист к дебютному сольному альбому "Year Of The Tiger", выход которого намечен на девятое марта на Napalm Records:



01. Year Of The Tiger

02. The Great Beyond

03. Blind Faith

04. Devil On The Wall

05. Ghost of Shangri La

06. Turning Stones

07. Haunted By Design

08. Mother

09. Nothing But A Name

10. Love Can Only Heal

11. Songbird

12. One Fine Day















