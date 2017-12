1 дек 2017



Кавер-версия THE OFFSPRING от FIVE FINGER DEATH PUNCH FIVE FINGER DEATH PUNCH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Gone Away", в оригинале записанную THE OFFSPRING в 1997 году. Это второй сингл из сборника "A Decade Of Destruction".





















просмотров: 936