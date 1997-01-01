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*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [50]
*Новый трек MORBID ANGEL [43]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [25]
*Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой» [23]
*Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST [20]
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*The Rasmus*



3 дек 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

27 сен 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 авг 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

10 май 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

1 апр 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

15 мар 2017 : 		 Новый сингл THE RASMUS выйдет весной

26 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE RASMUS

27 фев 2012 : 		 Новая песня THE RASMUS

29 ноя 2009 : 		 Anette Olzon и THE RASMUS на финском TV

23 окт 2009 : 		 Новое видео THE RASMUS

18 окт 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом сингле THE RASMUS

1 окт 2008 : 		 Фронтмэн THE RASMUS спел дуэтом с вокалисткой NIGHTWISH

15 мар 2008 : 		 Вокалистка NIGHTWISH споёт на новом альбоме THE RASMUS

5 авг 2005 : 		 THE RASMUS - премьера нового сингла

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Новое видео THE RASMUS

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Финские рокеры THE RASMUS опубликовали новое видео на сингл "Silver Night" — его можно увидеть ниже.

THE RASMUS Releases Video For New Single






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