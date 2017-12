сегодня



Новое видео TY TABOR "Freight Train", новое видео группы TY TABOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alien Beans", выходящего 12 января 2018 года на Rat Pak Records. Альбом будет доступен на двух дисках, в него войдут 10 студийных треков и диск с подборкой из 11 лучших вещей, специально отобранных музыкантом из предыдущих релизов.



Трек-лист:



Диск 1

01. Alien Beans

02. Freight Train

03. Johnny Guitar

04. So Here's To You

05. Back It Down

06. Somebody Lied

07. This Time

08. Heavily Twisted

09. Until This Day Is Done

10. Deeper Place



Диск 2

01. 'Cause We Believed (Blame It)

02. Free Yourself

03. Ride

04. Senseless Paranoia

05. Money Mouth

06. Fast Asleep

07. Politician's Creed

08. Play

09. Bring It On Back

10. Nobody Wins When Nobody Plays

11. Change



















