GRAVE расстались с барабанщиком Ronnie Bergerstål'ем.
«Пора положить конец волне слухов о нашем барабанщике и о том, почему его не было на наших выступлениях в этом году. Мы с сожалением вынуждены сообщить, что расстались с Ronnie Bergerstål'ем. Будучи частью группы более чем десять лет, он оставил огромную прореху, которую не скоро удастся залатать. Но сейчас не место и не время дискутировать насчёт того, почему мы решили разойтись.
Мы желаем тебе всего наилучшего, Ronnie Bergerstål!»
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