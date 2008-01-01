сегодня



GRAVE расстались с барабанщиком GRAVE расстались с барабанщиком Ronnie Bergerstål'ем.



«Пора положить конец волне слухов о нашем барабанщике и о том, почему его не было на наших выступлениях в этом году. Мы с сожалением вынуждены сообщить, что расстались с Ronnie Bergerstål'ем. Будучи частью группы более чем десять лет, он оставил огромную прореху, которую не скоро удастся залатать. Но сейчас не место и не время дискутировать насчёт того, почему мы решили разойтись.



Мы желаем тебе всего наилучшего, Ronnie Bergerstål!»







+3 -0









просмотров: 293

