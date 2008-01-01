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*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [50]
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*Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой» [23]
*Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST [22]
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*Grave*



4 дек 2017 : 		 GRAVE расстались с барабанщиком

18 авг 2016 : 		 Финский тур GRAVE, DEMONICAL, AUTHOR отменен

8 окт 2015 : 		 Новая песня GRAVE

18 сен 2015 : 		 Видео с текстом от GRAVE

4 сен 2015 : 		 Обложка нового альбома GRAVE

5 авг 2015 : 		 Новый альбом GRAVE выйдет в октябре

7 май 2015 : 		 Переиздание дебютного альбома GRAVE выйдет в июне

9 сен 2013 : 		 Видео с юбилейного выступления GRAVE

14 авг 2013 : 		 Видео с текстом от GRAVE

11 июл 2013 : 		 Детали нового ЕР GRAVE

16 июн 2013 : 		 GRAVE планируют выпуск ЕР

31 мар 2013 : 		 GRAVE в Сингапуре

25 окт 2012 : 		 Видео с выступления GRAVE

10 окт 2012 : 		 Видео с выступления GRAVE ("head cam")

25 авг 2012 : 		 Новый альбом GRAVE доступен для прослушивания

3 авг 2012 : 		 Новая песня GRAVE

12 июл 2012 : 		 Новая песня GRAVE

22 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GRAVE

7 июн 2012 : 		 Дата выхода нового альбома GRAVE

24 май 2012 : 		 GRAVE завершили мастеринг

14 янв 2012 : 		 Лидер GRAVE о новом материале

12 янв 2012 : 		 GRAVE начали запись

30 ноя 2011 : 		 Рабочее название нового альбома GRAVE

26 окт 2011 : 		 GRAVE расстались с гитаристом

12 сен 2011 : 		 Качественное видео с выступления GRAVE

7 июл 2011 : 		 GRAVE на CENTURY MEDIA RECORDS

1 сен 2010 : 		 GRAVE поменяли басиста

20 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления GRAVE

30 май 2010 : 		 Семплы с нового альбома GRAVE

20 май 2010 : 		 Новая песня GRAVE

28 апр 2010 : 		 Обложка нового альбома GRAVE

23 апр 2010 : 		 Новый альбом GRAVE выйдет в июне

2 сен 2009 : 		 GRAVE начнут сочинение нового материала осенью

1 июн 2009 : 		 Фронтмен GRAVE опубликовал три песни проекта GREY HEAVENS

16 июл 2008 : 		 Новое видео от GRAVE

14 май 2008 : 		 Премьера видео GRAVE "Bloodpath" состоится 15 мая

13 мар 2008 : 		 Российский тур GRAVE

18 окт 2007 : 		 GRAVE готовятся к записи нового альбома

16 сен 2006 : 		 GRAVE: Подробности о DVD 'Enraptured'

5 авг 2006 : 		 Подробности о концертном DVD от GRAVE

11 май 2006 : 		 Подробности о новом альбоме GRAVE

2 апр 2006 : 		 GRAVE: Название нового альбома

8 ноя 2005 : 		 GRAVE закончили написание семи новых песен

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GRAVE расстались с барабанщиком

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GRAVE расстались с барабанщиком Ronnie Bergerstål'ем.

«Пора положить конец волне слухов о нашем барабанщике и о том, почему его не было на наших выступлениях в этом году. Мы с сожалением вынуждены сообщить, что расстались с Ronnie Bergerstål'ем. Будучи частью группы более чем десять лет, он оставил огромную прореху, которую не скоро удастся залатать. Но сейчас не место и не время дискутировать насчёт того, почему мы решили разойтись.

Мы желаем тебе всего наилучшего, Ronnie Bergerstål!»

GRAVE Parts Ways With Drummer RONNIE BERGERSTГ…L



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