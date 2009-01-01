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*Visions of Atlantis*



3 дек 2017 : 		 VISIONS OF ATLANTIS выпустят новый альбом в феврале

30 апр 2016 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

17 фев 2016 : 		 Новый ЕР VISIONS OF ATLANTIS выйдет в апреле

8 янв 2015 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о трагедии в Париже

17 июл 2014 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

16 дек 2013 : 		 Бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о своем уходе

9 дек 2013 : 		 Новый состав VISIONS OF ATLANTIS

13 мар 2013 : 		 Превью нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

18 янв 2013 : 		 Новый альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет в марте

28 дек 2012 : 		 VISIONS OF ATLANTIS заканчивают работу над альбомом

20 окт 2012 : 		 Две песни бывшей вокалистки VISIONS OF ATLANTIS

26 сен 2012 : 		 Барабанщик EMERGENCY GATE поедет в тур с VISIONS OF ATLANTIS

28 янв 2012 : 		 Название нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

20 янв 2012 : 		 VISIONS OF ATLANTIS начинают запись нового альбома

7 янв 2012 : 		 Умерла бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS

5 янв 2012 : 		 VISIONS OF ATLANTIS готовятся к записи

7 окт 2011 : 		 Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS

1 окт 2011 : 		 Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS

26 сен 2011 : 		 VISIONS OF ATLANTIS планируют съемку DVD

19 сен 2011 : 		 Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS

9 сен 2011 : 		 Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS

2 сен 2011 : 		 Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS

24 авг 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР VISIONS OF ATLANTIS

19 авг 2011 : 		 Новый гитарист VISIONS OF ATLANTIS

19 июл 2011 : 		 VISIONS OF ATLANTIS расстались с басистом

25 фев 2011 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

9 фев 2011 : 		 Треклер нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

14 янв 2011 : 		 Тизер нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

25 дек 2010 : 		 Трек-лист нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

23 дек 2010 : 		 Семпл новой песни VISIONS OF ATLANTIS

4 дек 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

6 май 2010 : 		 VISIONS OF ATLANTIS расстались с басистом и нашли нового

18 мар 2010 : 		 VISIONS OF ATLANTIS начнут запись в мае

24 сен 2009 : 		 Новости от VISIONS OF ATLANTIS

30 июл 2009 : 		 VISIONS OF ATLANTIS расстались с вокалисткой, объявлена замена

2 фев 2009 : 		 VISIONS OF ATLANTIS анонсировали новую вокалистку

26 янв 2009 : 		 VISIONS OF ATLANTIS представят новую вокалистку в течении недели

19 янв 2008 : 		 Бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS дает частные уроки

4 дек 2007 : 		 VISIONS OF ATLANTIS ищут вокалистку

1 ноя 2007 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS собирается записать сольный альбом

9 мар 2007 : 		 VISIONS OF ATLANTIS: сэмплы с нового альбома 'Trinity'

30 ноя 2006 : 		 Подробности о новом альбоме VISIONS OF ATLANTIS

13 окт 2005 : 		 VISIONS OF ATLANTIS сменили вокалистку

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VISIONS OF ATLANTIS выпустят новый альбом в феврале

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VISIONS OF ATLANTIS выпустят свой седьмой студийный альбом, получивший название "The Deep & The Dark", 16 февраля 2018 года на Napalm Records.

Трек-лист:

01. The Deep & The Dark
02. Return To Lemuria
03. Ritual Night
04. The Silent Mutiny
05. Book Of Nature
06. The Last Home
07. The Grand Illusion
08. Dead Reckoning
09. Words Of War
10. Prayer To The Lost

Альбом будет доступен в виде делюксового бокс-сета, CD-диджипака и в цифровом виде.

VISIONS OF ATLANTIS To Release






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