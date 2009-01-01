VISIONS OF ATLANTIS выпустят новый альбом в феврале
VISIONS OF ATLANTIS выпустят свой седьмой студийный альбом, получивший название "The Deep & The Dark", 16 февраля 2018 года на Napalm Records.
Трек-лист:
01. The Deep & The Dark
02. Return To Lemuria
03. Ritual Night
04. The Silent Mutiny
05. Book Of Nature
06. The Last Home
07. The Grand Illusion
08. Dead Reckoning
09. Words Of War
10. Prayer To The Lost
Альбом будет доступен в виде делюксового бокс-сета, CD-диджипака и в цифровом виде.
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