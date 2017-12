сегодня



VISIONS OF ATLANTIS выпустят новый альбом в феврале VISIONS OF ATLANTIS выпустят свой седьмой студийный альбом, получивший название "The Deep & The Dark", 16 февраля 2018 года на Napalm Records.



Трек-лист:



01. The Deep & The Dark

02. Return To Lemuria

03. Ritual Night

04. The Silent Mutiny

05. Book Of Nature

06. The Last Home

07. The Grand Illusion

08. Dead Reckoning

09. Words Of War

10. Prayer To The Lost



Альбом будет доступен в виде делюксового бокс-сета, CD-диджипака и в цифровом виде.















