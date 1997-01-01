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*Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST [22]
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*Diamond Head*



4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD

10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания

22 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD

5 янв 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 DIAMOND HEAD начали запись

15 окт 2014 : 		 Из DIAMOND HEAD ушел вокалист

17 окт 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

14 апр 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

4 июл 2012 : 		 DIAMOND HEAD отменили выступление из-за подозрения на тромб у барабнщика

2 ноя 2011 : 		 Вышло переиздание DIAMOND HEAD

25 окт 2011 : 		 USB от DIAMOND HEAD

25 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

9 июн 2010 : 		 'Live At The BBC' DIAMOND HEAD выйдет в августе

3 янв 2009 : 		 Тройной CD от DIAMOND HEAD

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Концертное видео DIAMOND HEAD

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Видео с выступления DIAMOND HEAD на фестивале HRH NWOBHM 2 The Xmas Rocka в Шеффилде, Англия, снятое фэном, можно увидеть ниже. Были исполнены песни "Helpless" и "Am I Evil".

DIAMOND HEAD Performs At HRH NWOBHM 2 THE XMAS ROCKA In Sheffield (Video)






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