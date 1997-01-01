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Концертное видео DIAMOND HEAD Видео с выступления DIAMOND HEAD на фестивале HRH NWOBHM 2 The Xmas Rocka в Шеффилде, Англия, снятое фэном, можно увидеть ниже. Были исполнены песни "Helpless" и "Am I Evil".















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