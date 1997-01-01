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все новости группы
Diamond Head
4 дек 2017
:
Концертное видео DIAMOND HEAD
10 май 2017
:
Новое видео DIAMOND HEAD
16 сен 2016
:
Видео с выступления DIAMOND HEAD
13 сен 2016
:
Новое видео DIAMOND HEAD
2 сен 2016
:
DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017
27 апр 2016
:
Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC
21 апр 2016
:
Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания
22 мар 2016
:
Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD
5 янв 2016
:
Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте
8 июл 2015
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DIAMOND HEAD начали запись
15 окт 2014
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Из DIAMOND HEAD ушел вокалист
17 окт 2013
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Видео с выступления DIAMOND HEAD
14 апр 2013
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Видео с выступления DIAMOND HEAD
4 июл 2012
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DIAMOND HEAD отменили выступление из-за подозрения на тромб у барабнщика
2 ноя 2011
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Вышло переиздание DIAMOND HEAD
25 окт 2011
:
USB от DIAMOND HEAD
25 июл 2011
:
Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD
9 июн 2010
:
'Live At The BBC' DIAMOND HEAD выйдет в августе
3 янв 2009
:
Тройной CD от DIAMOND HEAD
сегодня
Концертное видео
DIAMOND HEAD
Видео с выступления DIAMOND HEAD на фестивале HRH NWOBHM 2 The Xmas Rocka в Шеффилде, Англия, снятое фэном, можно увидеть ниже. Были исполнены песни "Helpless" и "Am I Evil".
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).