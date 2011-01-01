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Лирик-видео CIRCLE OF SILENCE
"Lionheart", новое лирик-видео группы CIRCLE OF SILENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Crimson Throne", выходящего в апреле на Massacre Records.
Трек-лист:
"Conquer The Throne"
"Race To The Sky"
"Destroyers Of The Earth"
"The Chosen One"
"Lionheart"
"The Crimson Throne"
"Into The Fire"
"A Kingdom Divine"
"Endgame"
"Possessed By Fire"
"Wild Eyes"
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