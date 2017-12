сегодня



Лирик-видео CIRCLE OF SILENCE "Lionheart", новое лирик-видео группы CIRCLE OF SILENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Crimson Throne", выходящего в апреле на Massacre Records.



Трек-лист:



"Conquer The Throne"

"Race To The Sky"

"Destroyers Of The Earth"

"The Chosen One"

"Lionheart"

"The Crimson Throne"

"Into The Fire"

"A Kingdom Divine"

"Endgame"

"Possessed By Fire"

"Wild Eyes"











