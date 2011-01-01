Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [50]
*Новый трек MORBID ANGEL [43]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [29]
*Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой» [24]
*Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST [22]
*
[= ||| все новости группы



*Circle of Silence*



5 дек 2017 : 		 Лирик-видео CIRCLE OF SILENCE

3 мар 2014 : 		 Новое видео CIRCLE OF SILENCE

24 май 2013 : 		 Семплы новых песен CIRCLE OF SILENCE

5 янв 2013 : 		 CIRCLE OF SILENCE работают над новым альбомом

21 мар 2011 : 		 Трек-лист нового альбома CIRCLE OF SILENCE

26 янв 2011 : 		 CIRCLE OF SILENCE на MASSACRE RECORDS

| - |
|||| сегодня

Лирик-видео CIRCLE OF SILENCE

*
zoom
*
* *
"Lionheart", новое лирик-видео группы CIRCLE OF SILENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Crimson Throne", выходящего в апреле на Massacre Records.

Трек-лист:

"Conquer The Throne"
"Race To The Sky"
"Destroyers Of The Earth"
"The Chosen One"
"Lionheart"
"The Crimson Throne"
"Into The Fire"
"A Kingdom Divine"
"Endgame"
"Possessed By Fire"
"Wild Eyes"

CIRCLE OF SILENCE Launch Lyric Video For New Song




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 94

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
<font color=white>Hell<font color=blue>o<font color=red>ween</font></font></font> Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом