сегодня



BULLET FOR MY VALENTINE сменили барабанщика BULLET FOR MY VALENTINE официально расстались с барабанщиком Michael'ом "Moose" Thomas'ом, которого заменил Jason Bowld (PITCHSHIFTER, AXEWOUND).



«Как большинство из вас знает, Jason отыграл с нами все шоу с ноября 2015 года и рвал и метал в каждый из вечеров. Он также сыграл большую роль в последнем цикле команды, сделав и тур и запись альбома весьма приятной и простой. Посему мы официально приветствуем его в составе BULLET FOR MY VALENTINE!



Мы также от души благодарны Michael'y 'Moose' Thomas'y за все то, что он сделал для группы и желаем ему только хорошего в будущем.



Присоединяйтесь к нам на концертах и тепло поприветствуйте Jason'a в его новом качестве, ведь мы знаем, насколько он благодарен вам за ту поддержку и любовь, которую вы выказывали в его адрес пока он был в "сессионном" статусе».











+1 -0



( 2 )





просмотров: 303