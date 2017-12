сегодня



Новый альбом MIKE LEPOND выйдет зимой Frontiers Music Srl 26 января выпустят новую работу MIKE LEPOND'S SILENT ASSASSINS:



01. Masters Of The Hall

02. Black Legend

03. Antichrist

04. I Am The Bull

05. Avengers Of Eden

06. Hordes Of Fire

07. The Mulberry Tree

08. Pawn And Prophecy



Recording lineup:



* Mike LePond - Bass, Rhythm Guitar, Backing Vocals

* Alan Tecchio - Lead Vocals



With special guests:



* Michael Romeo - Drum Programming, Keyboards, Lead Guitar on Track 8

* Michael Pinella - Backing Vocals, Piano & Organ on Track 8

* Lance Barnewold - Lead Guitar on Tracks 1, 2, 3, 5

* Rod Rivera - Lead Guitar on Tracks 5, 6, 7

* Andry Lagiou - Lead Vocals on Track 8

* Noa Gruman - Lead Vocals on Track 8

* Veronica Freeman - Lead Vocals on Track 8

* Phyllis Rutter - Lead Vocals on Track 8



Один из треков с этой пластинки, "Avengers Of Eden", можно услышать ниже.















